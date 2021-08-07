صحيفة: متوسط معدل الإصابات بكورونا فى الولايات المتحدة 100 ألف حالة يوميًا

أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، بأن الولايات المتحدة تسجل ما معدله مائة ألف إصابة جديدة يوميًا بسبب تفشي متغير دلتا بين المجتمعات غير المحصنة.

وذكرت الصحيفة- في تقرير نشرته اليوم السبت- أن حالات الإصابة ارتفعت مرة أخرى بعد انخفاضها إلى معدل 11 ألف حالة يوميًا في أواخر يونيو.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هناك ارتفاعا سريعا مماثلا في الحصيلة الإجمالية اليومية للوفيات بسبب "كوفيد-19"، حيث ارتفع خلال الأسبوعين الماضيين من حوالي 270 حالة وفاة يوميًا إلى حوالي 500 حالة.

بينما أعلن البيت الأبيض، الإثنين الماضي، أن 70 بالمائة من سكان الولايات المتحدة البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح "كوفيد-19"، حذر مسئولو الصحة من أن الفيروس لا يزال متفشيًا بين المجتمعات غير المحصنة.

وحذرت روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من أن البلاد قد تشهد زيادة تصل إلى عدة مئات الآلاف من الحالات يوميًا، إذا لم يتم تطعيم الناس بسرعة.

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفاعاً، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

حصيلة قياسية يومية لإصابات كورونا في البرازيل

وكشف أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 202 مليون و429 ألفاً و903 إصابات، اليوم السبت.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و290 ألفاً و719 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 181 مليوناً و931 ألفاً و462 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

أستراليا تسجل رقمًا قياسيًا في الإصابات اليومية

سجلت أستراليا، السبت، رقماً قياسياً في الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا هذا العام مع استمرار انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى في أكثر الولايات سكاناً في البلاد وهي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند.

ومع سريان عزل عام صارم على الولايات الثلاث التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة أو 60% من سكان أستراليا سجلت أستراليا أيضا 5 وفيات مرتبطة بفيروس كورونا في واحدة من أعلى المعدلات هذا العام.

وسجلت نيو ساوث ويلز 319 إصابة جديدة منقولة محلياً بـ"كوفيد-19" في أكبر عدد منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020.

وشهدت فيكتوريا المجاورة أعلى قفزة يومية في الإصابات هذا العام مع تسجيل 29 إصابة جديدة في الوقت الذي ما زالت الولاية تخضع لعزل عام لمدة سبعة أيام تم فرضه الأسبوع الماضي، وهو السادس من نوعه في الولاية منذ بداية الجائحة.