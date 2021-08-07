السنغال تسجل 648 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في السنغال اليوم السبت تسجيل 648 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19؛ ليرتفع إجمالي المصابيين إلى 66 ألفا و898 حالة.

وقالت وزارة الصحة السنغالية - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن البلاد سجلت عشر وفيات جديدة؛ وبذلك يرتفع حصيلة الوفيات إلى ألف و467 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن حالات التعافي بلغت 50 ألفا و101 حالة.

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفاعاً، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

حصيلة قياسية يومية لإصابات كورونا في البرازيل

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 202 مليون و429 ألفاً و903 إصابات، السبت.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و290 ألفاً و719 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 181 مليوناً و931 ألفاً و462 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

أستراليا تسجل رقماً قياسياً في الإصابات اليومية

سجلت أستراليا، السبت، رقماً قياسياً في الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا هذا العام مع استمرار انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى في أكثر الولايات سكاناً في البلاد وهي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند.

ومع سريان عزل عام صارم على الولايات الثلاث التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة أو 60% من سكان أستراليا سجلت أستراليا أيضا 5 وفيات مرتبطة بفيروس كورونا في واحدة من أعلى المعدلات هذا العام.

وسجلت نيو ساوث ويلز 319 إصابة جديدة منقولة محلياً بكوفيد-19 في أكبر عدد منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020.

وشهدت فيكتوريا المجاورة أعلى قفزة يومية في الإصابات هذا العام مع تسجيل 29 إصابة جديدة في الوقت الذي ما زالت الولاية تخضع لعزل عام لمدة سبعة أيام تم فرضه الأسبوع الماضي، وهو السادس من نوعه في الولاية منذ بداية الجائحة.