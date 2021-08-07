السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وسط إجراءات احترازية.. بدء اختبار القدرات بـ«تمريض طنطا»

اختبار القدرات بـ«تمريض
اختبار القدرات بـ«تمريض طنطا»

انطلقت اليوم السبت، اختبارات القدرات بكلية التمريض بجامعة طنطا، لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض.

وأوضح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن اختبار القدرات بالكلية بدأت اليوم وتستمر حتى 19 أغسطس القادم، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الدكتور محمد حسين ‏القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب إلى جاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعة لاستقبال الطلاب راغبي التسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني : www.tansik.egypt.gov.

قالت الدكتورة عفاف بصل، عميد كلية التمريض بجامعة طنطا، إن اختبار القدرات لكليات التمريض تأتى في أربعة مجالات رئيسية وهي: المقابلة الشخصية، اختبار اللغة الإنجليزية، اختبار التفكير الناقد، واختبار السمات الشخصية.

صرحت الدكتورة عصمت جميعى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن إجمالى الطلاب الذين قاموا بالتسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى بلغ 200 طالبًا، بينما أكدت الدكتوره أم إبراهيم الساعى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من ‏انتشار فيروس كورونا.

بدء اختبار القدرات تمريض طنطا وسط اجراءات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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