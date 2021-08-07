إيمي ودنيا سمير غانم يغادران المستشفى استعدادًا لتشييع جنازة والدتهم غدًا

كشفت مصادر من داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي، عن مغادرة الفنانة إيمي سمير غانم، والفنانة دنيا سمير غانم للمستشفى التي تتواجد فيها والدتهم الفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك من أجل التجهيز لمراسم تشيع الجثمان غدًا الأحد ودفن الراحلة في مقابر الأسرة بمنطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وقالت مصادر لـ"الدستور"، إن الثنائي غادر منذ ساعات قليلة، بينما تواجد في المستشفى بشكل مستمر الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم، كما يتواجد المنتج محمد أحمد السبكي والمخرج كريم السبكي أبناء المنتج أحمد السبكي بشكل مستمر مع الفنان حسن الرداد، وذلك حيث إن هناك صداقة قوية تجمعهم مع الأسرة بدأت بأعمال فنية كثيرة.

وكانت قد توفيت الراحلة ظهر اليوم السبت بعد معاناة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وهي التي بدأت معها أثناء تصوير مسلسل عالم موازي، والذي كانت تقوم ببطولته ابنتها دنيا، وكان من المفترض أن يتم عرضه في شهر رمضان الماضي، ولكن توقف تصويره بسبب إصابة الأسرة بالكامل بالفيروس اللعين، والذي أدى من قبل إلى وفاة الفنان الكبير سمير غانم.

وكان قد أعلن الفنان حسن الرداد عن إقامة الجنازة في مسجد المشير عقب صلاة الظهر، غدًا الأحد، وهو نفس الأمر الذي أعلنه الإعلامي رامي رضوان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان آخر أعمال الفنانة دلال عبدالعزيز هو مسلسل "ملوك الجدعنة"، والذي قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو سعد، والفنانة رانيا يوسف، والفنانة ياسمين رئيس، والفنان أحمد كشك، والفنان عبدالرحمن القليوبي، وزينب العبد وآخرون، وهو من إخراج أحمد خالد موسي، ومن إنتاج صادق الصباح، بينما كانت من المفترض أن تبدأ في تصوير ثلاثة أعمال فنية ولكن القدر لم يحالفها في استكمالهم بسبب المرض ومن بعده الوفاة.