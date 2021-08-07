لقاحات كورونا تنقذ حياة 38 ألف شخص في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للسيطرة على الأمراض اليوم السبت أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أنقذت حياة أكثر من 38 ألف شخص في ألمانيا.

وأشار المعهد المُكلف بالتعامل مع أزمة جائحة كورونا -حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- إلى أن حملة التطعيمات الواسعة أنقذت أيضا 76 ألف مريض من دخول المستشفيات، كما ساعدت في خروج نحو 20 ألف شخص من وحدات العناية المركزة.

وأكد المعهد أن "الفعالية العالية لحملة تلقيح كوفيد-19 أظهرت بطريقة مبهرة أن اللقاحات ستمهد الطريق للعالم إلى خارج الجائحة".

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفاعاً، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

حصيلة قياسية يومية لإصابات كورونا في البرازيل

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 202 مليون و429 ألفاً و903 إصابات، السبت.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و290 ألفاً و719 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 181 مليوناً و931 ألفاً و462 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

أستراليا تسجل رقماً قياسياً في الإصابات اليومية

سجلت أستراليا، السبت، رقماً قياسياً في الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا هذا العام مع استمرار انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى في أكثر الولايات سكاناً في البلاد وهي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند.

ومع سريان عزل عام صارم على الولايات الثلاث التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة أو 60% من سكان أستراليا سجلت أستراليا أيضا 5 وفيات مرتبطة بفيروس كورونا في واحدة من أعلى المعدلات هذا العام.

وسجلت نيو ساوث ويلز 319 إصابة جديدة منقولة محلياً بكوفيد-19 في أكبر عدد منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020.

وشهدت فيكتوريا المجاورة أعلى قفزة يومية في الإصابات هذا العام مع تسجيل 29 إصابة جديدة في الوقت الذي ما زالت الولاية تخضع لعزل عام لمدة سبعة أيام تم فرضه الأسبوع الماضي، وهو السادس من نوعه في الولاية منذ بداية الجائحة.