«محامي الإسكندرية» تطالب الأعضاء بسرعة التسجيل في الدورة الرابعة لمعهد المحاماة

أعلنت نقابة محامي الإسكندرية برئاسة النقيب عبدالحليم علام، استمرار فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة لمعهد المحاماة بالنقابة، اعتبارا من اليوم، تحت إشراف أعضاء المجلس الفرعي.

وأوضحت النقابة في إعلانها أن التسجيل لدي الموظف المختص بالدور الخامس (عمارة كوستيكا)، على أن يعلن عن موعد انطلاق الدورة ومكان الانعقاد بعد اكتمال العدد المطلوب، وطالبت النقابة جميع محامى الجدول العام بسرعة الاشتراك وتسجيل الأسماء.

فيما أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ بيانًا وإيضاحًا بشأن الشروط الخاصة بطرح مزايدة علنية بشأن أملاك النقابة بالغردقة.

وأكد عطية، أن نقابة المحامين تدير وتستثمر أموال المحامين بكل شفافية وعلى الوجه الصحيح وأن الشروط الخاصة بطرح مزايدة علنية بشأن أملاك النقابة بالغردقة موضوعة بمراعاة أبعاد متكاملة تتحدد في أن الأولوية للمحامين في الاستفادة من هذه الأماكن المطروحة للاستثمار والتطوير، و تعظيم عائدات أملاك النقابة المهدرة والمتروكة والمنهوبة منذ أكثر من عشرين عامًا.

كما لفت إلى اهتمامه بإدارة الأمور بكل شفافية من خلال مزايدات علنية وفق الأسس والشروط الموضوعة والتي تلبي طموحات المحامين وتحافظ على أموالهم وتعزز استثمار أملاكهم.

وسبق أن أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن رغبتها في تأجير عدد أربعين شاليه داخل سور على الممشى السياحي بالغردقة، وتسحب كراسة الشروط من إدارة المشروعات والمصايف نظير مبلغ (خمسة آلاف جنيه) تدفع في خزينة النقابة، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.

كما أعلنت النقابة العامة أيضًا عن رغبتها في تأجير عمارتين داخل المركز السياحي بالغردقة، وتسحب كراسة الشروط من إدارة المشروعات والمصايف نظير مبلغ (ألف جنيه لا غير) تدفع في خزينة النقابة العامة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.