السبت 07 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تعرف على حكم الشرع في دفن أكثر من شخص في مقبرة واحدة

حكم دفن أكثر من شخص
حكم دفن أكثر من شخص في مقبرة واحدة

ورد سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول:  لدينا مقبرة امتلأت بالموتى الذين صاروا عظامًا، وليس عندنا مكان آخر للدفن، فكيف نصنع بالموتى الجُدُد؟ ويعتبر هذا الموضوع من أكثر الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير من جانب المسلمين خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة التي راح ضحيتها الآلاف حول العالم، فقد امتلئت الكثير من المقابر بالموتى.


وردت دار الإفتاء على هذه الفتوى قائلة: إنه في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا للضرورة، فإذا وجدت الضرورة المتمثلة في الافتقار إلى مكان للدفن جاز دفن أكثر من ميت في القبر الواحد كما فُعِلَ بشهداء أحُد، ويجب الفصل بين الأموات بحاجز حتى ولو كانوا من جنس واحد، وإذا تعذر وجود مكان جديد للدفن -كما في السؤال- فيمكن عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبوٍ من طوب أو حجارة لا تَمَسُّ جسمه ثم يوضع على القَبْو التراب ويُدْفَنُ فوقه الميتُ الجديد.

 

ـ طرق التواصل مع دار الإفتاء

يذكر أن دار الإفتاء، حددت طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها: من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

حكم الشرع في دفن الموتى في مقبرة جماعية دار الافتاء المصرية حكم دفن الميت في مقبرة جماعية حكم الشرع أمانة الإفتاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

الموت لم يمهل دلال عبدالعزيز استكمال 3 أعمال فنية

أول تعليق من إيمى سمير غانم على وفاة والدتها

الرئيس السيسى يهنئ فريال أشرف بـ«الذهبية»: «إنجاز جديد يدعو للفخر»

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة دلال عبد العزيز

أوليمبياد طوكيو.. ذهبية تاريخية لمصر بتوقيع فريال أشرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تدين جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلى لمواطن فى نابلس

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: المجتمع الدولي يشهد جرائم الاحتلال ولا يزال مشلولا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف عدة مواقع فى قطاع غزة ويلحق أضرارًا بالممتلكات