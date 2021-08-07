تعرف على اختصاصات مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعات

أقر قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم 49 لسنة 1972 تشكلي مجلس الدراسات العليا والبحوث ، ويؤلف مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعضوية: وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوى الخبرة في مواقع الإنتاج والخدمات ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الدراسات العليا والبحوث وموافقة مجلس الجامعة . ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية مجلس الجامعة المعنية.

وحدد القانون اختصاصات المجلس بالنظر في المسائل التالية:

أولا - مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة وهي كالتالي: 1 (دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات والبحوث في الجامعة، والتنسيق بينها في كليات الجامعة ومعاهدها.

(2 (رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.

(3 (إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وإجازاتها الدراسية وللإيفاد على المنح الأجنبية.

(4 (إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات أو خارجها , ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين في التخصصات المختلفة.

(5 (وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في مهمات علمية.

(6 (وضع خطة لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية في الجامعة وللمشاركة فيما يعقد منها خارج الجامعة في داخل البلاد وخارجها.

(7 (أبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسات العليا والبحوث.

8 (تنظيم قبول طلاب الدراسات العليا في الجامعة.

(9 (إعداد نظام حساب البحث العلمي في الجامعة.

(10 (إعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث في الجامعة.

(11 (مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وتقييم نظم الدراسات العليا والبحوث في الجامعة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.

(12 (متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.

(13 (حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات الخاصة بهيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والدراسات العليا والبحوث والأجهزة النادرة في الجامعة.

(14 (إعداد مشروع موازنة البحث العلمي في الجامعة ، ووضع نظام التصرف في بنود موازنته.