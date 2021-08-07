الرئيس السيسى يهنئ فريال أشرف بـ«الذهبية»: «إنجاز جديد يدعو للفخر»

هنّأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأوليمبياد طوكيو 2020.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر «تويتر»: «أتقدم بالتهنئة لابنة مصر البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأوليمبياد طوكيو 2020، إنه إنجاز جديد يدعو للفخر، ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات».

وأضاف الرئيس السيسي: «فخور بابنتي فريال أشرف، وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية».