كحل أسود مع لون ثلاثي.. «هايلي بيبر» تروج لمكياج ملصقات العيون

في السنوات الأخيرة، أثبتت هيلي بيبر نفسها كواحدة من أبرز الشخصيات على الشبكات الاجتماعية مع وصول متابعيها إلي 36.5 مليون متابع على انستجرام وأصبحت رمز من رموز الموضة و الجمال.

وفي أمريكا والعالم، لا يتوقف الحديث عن مظهرها، فهي تثير الجدل كل مرة بما تقدمه في مجال الجمال وقبل بضعة أيام أثبت مرة أخرى كل جرأتها في المكياج من خلال ابتكار نوع جديد من مكياج عين القطة المصنوع من ملصقات العين، ويتمثل هذا الاتجاه في استخدام كحل أسود أو ملون مع ملصق للعيون.

تخطيط العيون المثالي

وبما أنه ليس من السهل دائمًا عمل تخطيط مثالي للعيون فمن السهل تبني هذا الاتجاه الذي يوفر العديد من الراحة للنساء، حيث تحتاج الكثير من النساء أن يتم لصق رموشهم، وهو ما أتاحه منشور هايلي بيبير الذي يكشف أنه من المرجح أن يتم كشف النقاب عن خط مستحضرات التجميل قريبًا.

وحصد هذا المنشور أكثر من 1،658،000 إعجاب على صورة لها مع مثل هذه الملصقات، بالإضافة إلى ذلك، فإن التعليقات تمت بالإجماع على نجاح هذه النظرة.

وكانت ملصقات العيون مختومة بختم Simihaze Beaut واختارت هيلي بيبر مزج ظلال العيون اللامعة مع الملصقات الثلاثية الأبعاد وأصبحت النتيجة مزيج من النيون والتأثيرات الملونة المتلألئة، متاح في “Rave Pack”.