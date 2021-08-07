تحقيقات النيابة فى قتل فتاة على يد والدتها وخالها بالبساتين: «والدها ترك البيت قبل قتلها بشهرين»

تواصل نيابة البساتين الجزئية، اليوم السبت، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل فتاة على يد والدتها بسبب رفضها الزواج من شاب معاق ذهنيًا.

وقال والد الفتاة المجني عليها إن أحد الشباب من ذوي الاعاقة تقدم لخطبة نجلته منذ أكثر من شهرين، ولكنه رفض زواجه منها وتمنى لها عريسا أفضل، فوجد الأم تعترض على رفضه نظراً لثراء العريس وكانت تراه عريسا مناسبا، فتشاجرنا سويا، ثم استعانت بعد ذلك بشقيقها الذي كان موافقا أيضا على الزواج وتشاجروا معه حتى ترك لهم المنزل.

وأضاف الأب أنه أخذ نجله الصغير وتوجه إلى منطقة المنيل للسكن بها، وقبل الواقعة وردته مكالمة من شقيق زوجته يهدده بإقناع نجلته بالموافقه وإلا سوف يقتلها إذا استمرت في الرفض، فتوجه الأب إلى المنطقة خوفا على نجلته وفور وصوله تقابل مع أحد أقربائه وأخبره بوفاة نجلته منتحرة، ثم علم باتهام زوجته وشقيقها بقتلهما لها.

وكانت نيابة البساتين الجزئية، قد أجرت تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، وتبين أن الحادث ليس انتحارا وهناك شبهة جنائية في الواقعة، وأمرت بضبط وإحضار الأم والخال وقررت حبسهما أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

واستدعت النيابة مفتش الصحة مكتشف الواقعة، حيث أبلغ بوجود شبهة جنائية في حادث مصرع المجني عليها، فأمرت النيابة، بانتداب أطباء شرعيين لفحص الجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وتبين أن الفتاة تقيم مع والدتها وتدعى "هبة" 42 سنة، ربة منزل وخالها ويدعى "كريم. ر"، 33 سنة، عاطل، في شقتهم بمنطقة البساتين، وإن والدها ترك المنزل مع شقيقها الأصغر قبل الواقعة بشهرين ليسكن بمنطقة المنيل دائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وتبين من التحقيقات والتحريات أن المجني عليها على خلاف بين والدتها وخالها منذ شهرين قبل الواقعة، بسبب رفضها ارتباطها بشاب من أهالي المنطقة يعاني من إعاقة ذهنية، كما قاموا بالتعدي بالضرب على زوجها والد الفتاة، وطردوه من المنطقة، بسبب ثراء الشاب.

ويوم الواقعة حدثت مشاجرة بين المجني عليها وخالها وقام بالاتصال بوالدها وهدده بقتل ابنته إذا استمرت في رفض العريس، وبانتقال الأب إلى منطقة البساتين خوفا على نجلته علم بوفاتها.