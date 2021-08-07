السبت 07 أغسطس 2021
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فن

«الدستور» تنشر 3 صور من آخر أعمال دلال عبدالعزيز

آخر أعمال دلال عبدالعزيز
آخر أعمال دلال عبدالعزيز

شاركت الفنانة دلال عبدالعزيز عدد كبير من الأعمال الفنية المختلفة وكان آخرها مسلسل ملوك الجدعنة والتي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم وعرض في رمضان الماضي.

وحقق المسلسل نجاحًا شعبيًا كبيرًا بعد أن تصدر مؤشرات البحث المختلفة، وقدمت دلال عبدالعزيز في مسلسل ملوك الجدعنة دور الأم البسيطة وهو العمل الذي تم تصويره في لبنان لأشهر قليلة قبل السباق الرمضاني الماضي بينما ظلت متواجدة هناك من أجل التصوير وهو ما دفعها لأن تعود بعد ذلك، لكن بعد أيام وبالتحديد في شهر مايو الماضي أصيبت بفيروس كورونا (كوفيد 19).

آخر أعمال دلال عبدالعزيز

ويبدو أن دلال عبد العزيز كانت على موعد مع الموت، حيث ودعت جمهورها في رمضان الماضي من خلال مشهد موت "عطية" وهي الشخصية التي قامت بأداء دورها في مسلسل "ملوك الجدعنة".

وشهدت الحلقة 18 من "ملوك الجدعنة" للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد مشهدا مؤثرا للفنانة دلال عبد العزيز وانتهت الحلقة بوفاة عطية، التي ودعت ابنها سرية ونظرت إلى السماء وابتسمت وهي تتحدث عن جمال ما ترى في لحظاتها الأخيرة في مشهد أبكى الجمهور لتعيد اليوم إلى الأذهان هذا المشهد من جديد.

وأعلن حسن الرداد إقامة الجنازة بمسجد المشير عقب صلاة الظهر، غدًا، وهو نفس الأمر الذي أعلنه الإعلامي رامي رضوان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسوك".

آخر أعمال دلال عبدالعزيز

كانت آخر أعمال الفنانة دلال عبدالعزيز مسلسل "ملوك الجدعنة"، والذي قام ببطولته مصطفي شعبان وعمرو سعد، والفنانة رانيا يوسف، والفنانة ياسمين رئيس، والفنان أحمد كشك، والفنان عبدالرحمن القليوبي، وزينب العبد وأخرون وهو من اخراج أحمد خالد موسي، ومن انتاج صادق الصباح، بينما كانت من المفترض أن تبدأ في تصوير ثلاث أعمال فنية ولكن القدر لم يحالفها في استكمالهم بسبب المرض ومن بعده الوفاة.

آخر أعمال دلال عبدالعزيز
آخر أعمال دلال عبدالعزيز
مستشفى السماء خالد الفن سجين ماضي أيام عرض مؤشرات شخصية مصطفي دور مايو شهر موسى فنان

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