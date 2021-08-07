أبرزها البترول والفواكه.. أهم 8 سلع قادت الصادرات المصرية للارتفاع

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى ارتفعت قيمة صادراتها خلال شهر مايو 2021، وذلك على خلفية ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات لـ 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 80.3%، والتى تمثلت فيما يلى:

بلغت قيمة الصادرات من منتجات البترول 504 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 77 مليون دولار خلال شهر مايو 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 554.7%.

بلغت قيمة الصادرات من بترول خام 297.7 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 85.3 مليون دولار خلال شهر مايو 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 248.9%.

بلغت قيمة الصادرات من فواكه طازجة 167.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 98 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 70.9%.

بلغت قيمة الصادرات من ملابس جاهزة 121.7 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 58.9 مليون دولار خلال شهر مايو 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 106.7%.

بلغت قيمة الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية 109.6 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 55.8 مليون دولار خلال شهر مايو 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 96.6%.

بلغت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 77.3 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 42.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 81.4%.

بلغت قيمة الصادرات من منتجات مسطحة بالدرفله من حديد أو صلب 53.3 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 7.3 مليون دولار خلال شهر مايو 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 63.1%.

بلغت قيمة الصادرات من سجاد وكليم 31.5 بلغت قيمة الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية 109.6 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 55.8 مليون دولار خلال شهر مايو 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 96.6%.

بلغت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 77.3 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 42.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 81.4%.

بلغت قيمة الصادرات من منتجات مسطحة بالدرفله من حديد أو صلب 53.3 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 7.3 مليون دولار خلال شهر مايو 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 63.1%.

بلغت قيمة الصادرات من سجاد وكليم 31.5 مليون دولار مقابل 15 مليون دولار خلال شهر مايو 2020بنسبة ارتفاع قدرها 109.9%.