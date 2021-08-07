أقوال المتهمة بقتل ابنتها في البساتين: «رفضت الزواج من ثري معاق»

استمعت نيابة البساتين الجزئية، اليوم السبت، إلى أقوال المتهمة بقتل ابنتها بمساعدة شقيقها بسبب رفضها الزواج ، بمنطقة البساتين.

وقالت المتهمة، إنها «أرادت أن تفرح بابنتها وتزوجها وعندما تقدم لها ثري معاق عن طريق خالها رفضت الفتاة الزواج، فدخلت عليها هي وشقيقها غرفتها، وتعديا عليها بالضرب حتى توفيت في أيديهم».

وأضافت أن «شقيقها اقترح عليها إلقائها من الطابق الخامس حتى لا يتم اتهامهم بقتلها، خوفا من العقوبة فاستمعت له وقام بإلقائها».

كانت صرحت نيابة البساتين بدفن جثة فتاة سقطت من شرفة شقتها بالطابق الخامس بنطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للجثة.

وأمرت النيابة بالتحفظ علي والدتها وخالها 24 ساعة علي ذمة تحريات الأجهزة الأمنية، وذلك بعد اتهام والد الضحية إنهما وراء سقوطها، بسبب رفضها الزواج من معاق ذهنيًّا ثري.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بسقوط فتاة البساتين من شرفة شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة البساتين تدعى "دنيا. أ" 17 سنة، بها كسور وكدمات متفرقة في جسدها إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الخامس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة المجني عليها وخالها بسبب رفضها الزواج من معاق ذهني ثري، حيث قاموا بالتعدي عليها بالضرب وإلقائها من الطابق الخامس.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.