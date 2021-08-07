هونج كونج ترصد 7 إصابات بكورونا لأشخاص مُلقحين قادمين من الخارج

سجلت هونج كونج، اليوم السبت، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد قادمة من الخارج ومُلقحين بالكامل، وبينهم 3 أشخاص يحملون سلالات متحورة من الفيروس.

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الصينية، أن السبع إصابات من الولايات المتحدة والنمسا وإسبانيا وفرنسا وتنزانيا، مضيفة أن جميعهم تلقى جرعتي لقاح كورونا، وبينهم اثنان أثبتت التحاليل وجود الأجسام المضادة بجسديهما.

ولفتت الصحيفة إلى أن مُصابا دون أعراض جاء إلى هونج كونج من الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي وغادر ثم عاد مرة أخرى إلى المدينة أمس الأول الخميس قادما من الدوحة، وأثبتت التحاليل التي أجراها في مطار هونج كونج يوم 24 يوليو وفي الولايات المتحدة يوم 2 أغسطس أنه غير مُصاب بالفيروس.

وكانت هونج كونج قد سجلت 5 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في المدينة إلى 12 ألفا و11 شخصا، بينما يظل إجمالي الوفيات ثابتا عند 212 حالة وفاة جراء الفيروس.

وقد أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالوباء بلغ 28. 4 مليون حالة وفاة.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في أنحاء العالم بـ1. 45 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس التقارير ومتوسط 7 أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الهند ثم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبرازيل واليابان والمملكة المتحدة وتركيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.