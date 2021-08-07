مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين فى ديالى شمال شرق العراق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين، وتدمير أحد أوكار تنظيم "داعش" في محافظة ديالى شمال شرق البلاد.

وذكرت المديرية في بيان لها- حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية- أنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تم استهداف أحد أوكار عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وسيارة تابعة لهم في منطقة حاوي العظيم ب‍ديالى"، مشيرة إلى أن "الاستهداف أدى إلى حرق السيارة ومقتل وإصابة من فيها وتدمير الوكر بالكامل".

تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم، من القبض على 6 إرهابيين.

وأعلن المتحدث باسم الجيش العراقي، يحيى رسول، اليوم السبت، إلقاء القبض على 6 إرهابيين في مناطق مختلفة.

وقال إنه «حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تتواصل الجهود الحثيثة لجهاز مكافحة الإرهاب في تطهير المدن الآمنة من براثن خلايا داعـش الخبيثة».

وأشار إلى أن «العمليات جاءت بعد جمع دقيق للمعلومات الاستخبارية، حيث ألقت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب القبض على خمسة إرهابيين في أقضية محافظة الأنبار، كما تم تنفيذ واجب في محافظة صلاح الدين أسفر عن إلقاء القبض على عنصر إرهابي مع عصابات داعـش».

وأكد أن "عمليات جهاز مكافحة الإرهاب تحظى بدعم كبير وإشراف من القائد العام للقوات المسلحة، وأن أبطال هذا الجهاز سيواصلون العمل من أجل القضاء على عصابات داعش الإرهابية أينما كانوا".

مقاومة الإرهاب في العراق

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت، في مارس الماضي، عن إحباط محاولة تسلل لتنظيم داعش من الأراضي السورية.

وكان رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، قد توعد بضرب أي محاولات إرهابية لترويع المدنيين، وأصدر أوامر لكافة الأجهزة بالاستنفار الأمني.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي، عملوا فيما يسمى "ولاية كركوك".