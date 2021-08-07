كامل أبوعلى: قطاع السياحة يشهد تحسنًا.. ونسب الإشغالات فى الفنادق ارتفعت بنسبة 50% عن أبريل الماضى

• مجموعة "بيك الباتروس" تطبق ضوابط السلامة الصحية وكافة المعايير العالمية فيما يتعلق بأصول الفندقة والضيافة

أكد رجل الأعمال كامل أبو على، صاحب مجموعة "بيك الباتروس" للفنادق والمنتجعات، أن قطاع السياحة يشهد تحسنًا ملحوظًا، وإن كان هذا التحسن يظهر بصورة تدريجية، إلا أن الأوضاع أصبحت أفضل بكثير مما كانت عليه خلال العام الماضى، مشيرًا إلى أن نسب الإشغالات في فنادقه ارتفعت خلال الفترة الماضية ووصلت إلى الحد الأقصى المسموح به، حيث وصلت نسبة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من دول العالم في شهر أبريل 2021 إلى ما يقرب من 50% من مثيلتها في عام 2019.

وأشار كامل أبو على إلى أن هذا الإقبال الذى تشهده المنتجعات السياحية يؤكد على ثقة الدول التى استقبلت مصر سائحيها فى المقصد السياحى المصري، مؤكدا أنه مقصد آمن ومتميز طوال العام، حيث تمتلك مصر منتجات سياحية متنوعة ومختلفة يستطيع فيها السائح الاستمتاع بتجربة سياحية متميزة في أماكن مفتوحة وشمس دافئة ومناظر طبيعية وشواطئ خلابة ومتاحف ومواقع أثرية فريدة مع الالتزام بتطبيق ضوابط سلامة صحية صارمة.

وأوضح رجل الأعمال أن أزمة كورونا أثرت على نشاط السياحة عالميًّا، ولا يوجد أي دولة حاولت تفادي الأزمة أو دعم قطاعاتها كما فعلت الحكومة المصرية، سواء من تأجيل وإرجاء بعض الالتزامات المتعلقة بالضرائب وكذلك أقساط البنوك.

وتوفر مجموعة فنادق "بيك الباتروس" بيئة ملائمة ومثالية لروادها مفعمة بالحرية والراحة والانطلاق، كما تقدم خدمات متميزة تجعلها من صفوة المنتجعات في العالم، خاصة وأنها تطبق كافة المعايير العالمية فيما يتعلق بأصول الفندقة والضيافة.

وتعد مجموعة "بيك الباتروس" للفنادق والمنتجعات، والمملوكة لرجل الأعمال كامل أبو على، من الواجهات السياحية الجاذبة للسياحة الخارجية فى مصر، وأيضا تعد من رواد صناعة السياحة والفنادق داخل مصر والمغرب، فهي تملك وتدير مجموعة من الفنادق والمنتجعات فى الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وسهل حشيش، ومراكش في المغرب.