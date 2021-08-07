السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

شريف العصفوري عن رواية «الصاد شين»: يمكن وصفها بأنها «منافي»

شريف العصفوري في
شريف العصفوري في مناقشة رواية "الصاد الشين"

قال الكاتب الروائي شريف العصفوري، إن "رواية حمدي أبو جليل يمكن وصفها بأنها رواية منافي، ولسان السارد يشير إلى أنه من البدو الرحل العرب، ويمكن التأكيد على أن النص الذي نحن بصدده هو سردية واقعية تتناول الهجرة الشرعية والغير شرعية، إلى جانب ذلك قدم الروائي حمدي أبو جليل مزيج من اللغة العامية إلى جانب اللغة البدوية والتي  تتميز بالمباشرة دون تهذيب والتي تصل إلى محاكاة  لغة الشارع".

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شريف العصفوري 

وتابع العصفوري، أن "العاطفة والأفكار التي تحملها الرواية هي نقدية في المقام الأول، هذه السردية  تعبر عن الواقع كما هو، وخاصة حالة الفقر الذي يعاني منه الريف المصري. إلى جانب حالة التهميش الذي يعاني منه البدو. وأشار العصفوري أن السردية تنقل حركة الشخصية الرئيسية الصاد شين من شخص مسالم إلى آخر مقاتل، والذي أصبح من ضمن تشكيل قاع الجريمة في أوروبا". 

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شريف العصفوري 

وأشار إلى أن الرواية لم تخلو من أخطاء تاريخية أو جغرافية مثل "بعد شهور قليلة اجتاح الجيش المصري حتى الحدود التونسية" ص ١٣٥، في الحقيقة لم الحرب في يوله ١٩٧٧، كانت حرب حدودية محدودة على الحدود المصرية الليبية ولم تتخطى أعماق أكثر من عشرة أو عشرين كيلو متر على الجانبين.

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شريف العصفوري 

يذكر أن صالون "سحر الرواية" سبق وأن توقف نشاطه الثقافي لمدة تزيد عن العام بسبب جائحة كورونا، وقد تم دمج صالون الكاتب الروائي شريف العصفوري و"سحر الرواية" لصاحبه الروائي الكبير فتحي أمبابي، ودمج نشاط الصالونين حتى الخروج من الجائحة والملتقى يقام بنادي تجديف المصري بالدقي المجاور لشيراتون الجيزة.

ورواية تتبع (الصاد شين) وهي الجنسية التي اخترعها الزعيم الليبي القديم معمر القذافي، وأصولهم ترجع إلى البدو المصريين الذين هاجروا إلى ليبيا في سبعينات القرن الماضي.

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شريف العصفوري 

 والرواية تتبعهم على خلفية من تجربة الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، والرواية تعتمد تكنيكًا جديدًا على الرواية العربية ولغة تستلهم كوكتيلًا من اللهجات العربية.

جدير بالإشارة، أن الكاتب الروائي حمدي أبو جليل، مدير تحرير سلسلة الدراسات الشعبية المختصة بنشر الفولكلور ودراساته، ويكتب بجريدة "السفير" اللبنانية.

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شريف العصفوري 

شريف العصفوري في مناقشة رواية
شريف العصفوري في مناقشة رواية "الصاد الشين"
شريف العصفوري في مناقشة رواية
شريف العصفوري في مناقشة رواية "الصاد الشين"
شريف العصفوري في مناقشة رواية
شريف العصفوري في مناقشة رواية "الصاد الشين"
شريف العصفوري في مناقشة رواية
شريف العصفوري في مناقشة رواية "الصاد الشين"
شريف العصفوري في مناقشة رواية
شريف العصفوري في مناقشة رواية "الصاد الشين"
شريف العصفوري حمدي أبو جليل رواية منافي لغة الشارع صالون سحر الرواية فتحي إمبابي الصاد شين نادي تجديف المصري

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