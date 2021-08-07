الموت لم يمهل دلال عبدالعزيز استكمال 3 أعمال فنية

رحلت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز في الساعات الأولى من صباح اليوم، في صدمة كبيرة للوسط الفني، بعد أن قدمت عشرات الأعمال التي أثرت السينما والدراما المصرية.

وغيّب الموت الفنانة الراحلة عن عمر يناهز 61 عامًا، تاركة 3 أعمال كانت قد تعاقدت عليهم مؤخرًا وشرعت في تصوير أول مشاهدها فيها.

المسلسل الأول يحمل اسم «عالم موازي»، ويشارك في بطولته دنيا سمير غانم والفنان الراحل سمير غانم، وإسلام إبراهيم، والفنانة شيماء سيف، وأوتاكا، وعمرو وهبة، وهشام جمال، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف للحلقات المختلفة للعمل الجديد، والعمل من تأليف عمرو وهبة، وهشام جمال، والمسلسل خرج من السباق الرمضاني الماضي بسبب إصابة دنيا سمير غانم ودلال عبدالعزيز بفيروس كورونا، وكان من المقرر عرضه على شاشة الحياة.

العمل الثاني هو الجزء الثاني من مسلسل «في بيتنا روبوت»، وكان من المقرر تصويره خلال الأيام الماضية، ولكن تم تأجيله عدة مرات بسبب مرض الفنانة دلال عبدالعزيز.

"في بيتنا روبوت" هو عمل كوميدي بطولة جماعية لعدد من الشباب، منهم الفنان الشاب والمنتج هشام جمال وليلى أحمد زاهر وشيماء سيف وعمرو وهبة والنجمة دلال عبدالعزيز والفنانة شيرين، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف منهم ناهد السباعي وبيومي فؤاد وأحمد يونس، والمسلسل الجديد من إخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي روزناما وسينرجى.

أما العمل الثالث والأخير فهو فيلم «تسليم أهالي»، الذي تم تأجيل عرضه بدور السينما بسبب مرض الفنانة دلال عبدالعزيز، التي تقدم ضمن أحداثه شخصية تاجر مخدرات، والفيلم يدور في إطار كوميدي.

فيلم "تسليم أهالي" يشارك في بطولته بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، محمد أوتاكا، ويظهر خلال الفيلم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم إيمي سمير غانم ولوسي وآخرون، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز قد رحلت صباح اليوم عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، وتقام صلاة الجنازة غدًا عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.