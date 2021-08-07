768 طلبا.. برلماني يقدم كشف حسابه بدور الانعقاد الأول لمجلس النواب

قدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، كشف حساب عن دوره التشريعي والخدمي الذي قدمه خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان من الفصل التشريعي الثاني.

وقال «عمار»، إنه تقدم بـ 425 طلبا خاصا بأهالي المحافظة إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تم الرد على 360 منها وجاري العمل للرد على باقي الطلبات، فضلا عن موافقة المحافظة علي تقسيط المتأخرات المالية لأصحاب محلات منطقة الحرفين بمنطقة الضواحي، وتوفير وحدات تجارية بديلة لتجار الملابس المستعملة بنفس المنطقة، وأيضًا الموافقة على إنشاء مبنى مدرسي لإستيعاب المرحلة الإعدادية بمدرسة عمرو بن العاص الرسمية اللغات، والموافقة على رفع كفائة وتطوير منطقة السلام الجديد وتطوير أسواق القابوطي والسلام الجديد.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تقدم بـ343 طلبا إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية، وتقدم بـ7 طلبات إحاطة لعدد من الوزراء، كان آخرهم الطلب الموجه لرئيس الوزراء، ووزيرة البيئة، بشأن التلوث الناتج عن مصنع «تى سى أى» سنمار للكيماويات بالمنطقة الصناعية بالرسوة بجنوب بورسعيد، وتعرض أهالي وسكان منطقة القابوطي والحي الإماراتي لكافة أنواع التلوث البيئي والذي يضر بالصحة العامة للمواطنين، فضلا عن تكرار حوادث إختناق للعمال بالمصنع ذاته وعدم قيام المصنع بإستيفاء إشتراطات الأمن والسلامة المهنية.

واستعرض «عمار» حصولة على عدد من الموافقات، من عددًا من الوزرات والهيئات الحكومية، والتي جاء أبرزها الحصول على موافقة وزير الاسكان على تقسيط وجدولة المستحقات المالية لـ358 مستحق بالاسكان التعاوني، والحصول ايضًا على موافقة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على دعم النادي المصري بمبلغ 3 مليون جنية، بجانب موافقة وزير الطيران المدني على إعادة تشغيل مطار بورسعيد الدولي.

كما حصل نائب «بورسعيد» على الموافقة على البدء في الخطوات الفعلية لإعادة بناء إستاد النادي المصري بنفس مكانه تطبيقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وموافقة وزير السياحة والآثار على إعادة إنشاء محتف بورسعيد القومي، إضافة إلى حل مشاكل مصانع «المصرية الأسبانية للأسمنت» وميتكو للملابس الجاهزة بعد تصعيدها لوزير القوى العاملة، بجانب موافقة الشركة الوطنية للطرق على رفع كفاءه محور 30 يونيو حرصًا على سلامة المواطنين، وموافقة وزير الشباب والرياضة على إقامة صالة ألعاب وتوريد الأدوات اللازمة للأندية الإجتماعية وأجهزة جيم وحلقة ملاكمة والاتفاق مع البنك الأهلي لإقامة فرع بمركز شباب الزهور والحصول على الدعم المادي لعدد من الأندية والمراكز.