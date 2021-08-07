وزير التنمية المحلية: «حياة كريمة» أكبر مشروع فى العالم

أبدى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، سعادته من حجم المشروعات التي أقيمت في محافظة بورسعيد، خلال الـ7 سنوات الماضية، وذلك خلال كلمته التي ألقاها في مستهل زيارته لبورسعيد.

وأكد الوزير ضرورة تكاتف قوى العمل، والتعاون بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والشباب والنواب، من أجل تحقيق مستقبل أفضل، مؤكدًا أن مشروع حياة كريمة أكبر مشروع في العالم.

وأكد أنه متواجد نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات، مضيفًا: "رأيت في بورسعيد فكر الشباب وهم أمل ومستقبل وتنفيذ المشروعات في مصر، وهناك تداخل بين الشباب والقيادات التنفيذية، كما شاهدت الالتحام بين المجتمع المدني والشباب، والرئيس يعتمد على الشباب، لأن 60% من الشعب المصري شباب، ولن يشعر الشباب بمشروعات الدولة إلا بالمشاركة بها وإبداء رأيه حولها، لذلك من المهم تماسك عناصر المجتمع لإنجاز وتحقيق نجاحات يحافظوا عليها ويطوروها".

ووجه في ختام حديثه رسالة للشباب قائلًا: "لا تتوقفوا عن الإبداع والتعاون مع الجهات التنفيذية، والقيام بدوركم الوطني تجاه مصر".

وكان وصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى مقر محافظة بورسعيد في مستهل زيارة يقوم بها نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء لافتتاح وتفقد عدداً من المشروعات الجديدة على أرض المحافظة وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة وفى إطار إبراز جهود الدولة على أرض محافظة بورسعيد.

وكان في استقبال اللواء محمود شعراوى عقب وصوله مقر ديوان عام المحافظة من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه رحب "محافظ بورسعيد" بوزير التنمية المحلية، موجها الشكر له على متابعته المستمرة لمشروعات المحافظة، وتقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ كبرى المشروعات القومية والخدمية التى تحقق الارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

ومن جانبه وجه وزير التنمية المحلية الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيداً بجهوده والعمل الدؤوب والمتواصل لخدمة أبناء المحافظة و تنفيذ خطط التنمية فى كافة القطاعات، حتى وصلت بورسعيد لهذه المرحلة من التقدم الحضارى.