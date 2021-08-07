السبت 07 أغسطس 2021
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فن

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

قال مصدر طبي من داخل المستشفى المعالج للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، إن حالتها الصحية كانت قد شهدت تدهورا كبيرا خلال الأيام الماضية، ولم تكن غير مستقرة بعد أن وصلت نسبة تليف الرئة إلى 80%، وهو الأمر الذي كان يفقدها الوعي، خاصة وأن نسبة الأكسجين في الدم كانت تقل إلى أقل من 70%، وهو ما استدعى وضعها على جهاز الأكسجين بشكل دائم، حيث صدرت تعليمات للممرضات بعدم نزع ماسك الأكسجين نهائيا. 

وأضاف المصدر لـ«الدستور»، أن جهود الأطباء فشلت في السيطرة على نسبة تليف الرئة خاصة مع تسارع وتيرة الحالة يوما بعد يوم، وكان هناك مقترح بزرع رئة ولكن هذا المقترح قوبل بالرفض من جانب أسرتها لخطورة العملية. 

وكشف الإعلامي رامي رضوان، قبل قليل، عن موعد جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التي غابت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع لمدة 100 يوم مع تبعات فيروس كورونا.

موعد جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز

وكتب رامي رضوان عبر حسابه على فيس بوك: «صلاة الجنازة غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر، نسألكم الفاتحة والدعاء».

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء على نعي الفنانة القديرة دلال عبد العزيز والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع طويل مع المرض. 

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، جاءت إلى القاهرة، واكتشفها نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح فى بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، قدمت الكثير من الأعمال الناجحة فى المسرح والسينما والتلفزيون.

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