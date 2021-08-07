«ربنا يرحمكم قدر ما أسعدتمونا».. كيف نعى نجوم الفن دلال عبدالعزيز؟

نعى عدد من نجوم الفن الفنانة دلال عبدالعزيز والتي رحلت عن عالمنا اليوم السبت عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد معاناتها على مدار 3 أشهر من تداعيات إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الفنان أحمد مكي في تغريدة على "تويتر": "لا شيء أصعب من فقدان عزيز علينا، ولا يوجد كلمات تعبر عما في داخلنا، ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره، فالموت علينا حق لا مفر منه.. إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. رحم الله الأم والفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، خالص التعازى لأسرتها".

وقال الفنان يوسف الشريف: إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.. خالص العزاء لأخواتي دنيا وإيمي وخالص العزاء لرامي رضوان وحسن الرداد. خالص العزاء لكل أهلها ومحبيها.. ربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته".

بينما قال الفنان محمود البزاوي: "لا حول ولا قوة إلا بالله بعد شهور قليلة من رحيل الكبير سمير غانم ترحل عن عالمنا اليوم شريكة حياته الكبيرة دلال عبدالعزيز.. ربنا يرحمهم على قد ما أسعدونا في الدنيا".

وقالت هيفاء وهبي: وداعًا الفنانة الجميلة دلال عبدالعزيز..‬⁩ ‏اللهم اجعل مثواها الجنة مع توأم روحها سمير وخالص عزائي لدنيا وإيمي وكل أهلها ومحبيها ‏إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

أعلن حسن الرداد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، وكتب في منشور له عبر الفيس بوك : والله ما قادر أكتب ولا مصدق.

توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة .

واستكمل: عايز أقولك إنك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسألى عليه.. هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة.

وكتب رامى رضوان: أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز.. ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما.