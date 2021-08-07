السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دلال عبد العزيز.. الأم الأكثر أناقة وصاحبة السبحة الروحية

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

أعلن الإعلامى رامى رضوان زوج دنيا سمير غانم، وفاة الفنانة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.

إطلالاتها المميزة

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دلال عبد العزيز

 تعتبر الفنانة دلال عبد العزيز أيقونة من أيقونات الموضة في فترة الثمانينات والتسعينات، وكانت دائما ما تظهر دلال عبد العزيز بالألوان المبهجة، وتفضل الفساتين المجسمة التي تبرز جمال جسدها المتناسق، وكانت تظهر دائما بالفساتين ذات النقشات الملونة التي تبرز جمالها الأنثوي.

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دلال عبد العزيز

تسريحات شعر دلال عبد العزيز

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دلال عبد العزيز

كانت تفضل دلال عبد العزيز منذ ظهورها على الشاشة أن تظهر بالشعر الطويل، والذي تميزت به، حيث كانت تفضل تسريحة الشعر المنسدلة، أو الشعر المرفوع مع الغرة القصيرة.

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دلال عبد العزيز

سبحة دلال عبد العزيز 

تظهر دائما الفنانة دلال عبد العزيز ومعها السبحة  والتي لازمتها أكثر من ٢٥ عاما، وقالت في إحدى اللقاءات التلفزيونية أنها كانت دائما تواظب على ترديد أذكار بعينها، وتستعين بأسماء الله الحسنى كنوع من الورد اليومى قبل قيامها بأى عمل، وتابعت  «أنا بحب السبح جداً، وعاملة لنفسى "ورد" لو مخلصتوش أكمله فى الاستوديو، والموضوع ده بدأ لما جاتلى أول سبحة حمرا هدية وقت تصوير مسلسل وفضلت أسبح عليها، وقتها نجحت نجاح كبير جدا وقلت لنفسي طالما برتاح فى التسبيح.. إيه يعنى لما أسبح فى كل وقت وقدام الناس طالما مش بأذيهم».

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دلال عبد العزيز

وعانت دلال عبدالعزيز طوال الفترة الماضية من تليف في الرئة، حيث كانت تحتاج إلى نسبة كبيرة من الأكسجين وبصورة دائمة، فضلا عن الأجهزة المساعدة على التنفس كي تعود الرئة لعملها الطبيعي، لكن جهود الأطباء لم تنجح في إنقاذ حياتها.

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دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز
الاعلامي رامي رضوان دنيا سمير غانم الفنانة دلال عبد العزيز وفاة الفنانة دلال عبد العزيز إثر إصابتها بفيروس كورونا

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