السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضمن «حياة كريمة».. «الصحة» تطلق قافلة طبية بأسوان غدًا

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، غدا الأحد، بمحافظة أسوان. 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن القافلة سوف تستمر يومي 8 و9 أغسطس للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية.

 

تخصصات القوافل الطبية

 

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن هذه التخصصات هي نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال، الباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية خدمات الأشعة والتحاليل

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ160 ألفاً و619 مواطناً من خلال 136 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1222 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 26 ألفاً و406 تحاليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 33 ألفاً و273 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2102 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها قالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 9 آلاف و536 مواطناً بمحافظة أسوان، و10 آلاف و451 مواطناً بأسيوط، و6 آلاف و263 مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و1545 مواطناً بالإسماعيلية، و2343 مواطناً بالأقصر، و1575 مواطناً بالبحر الأحمر، و13 ألفاً و985 مواطناً بالبحيرة، و8 آلاف و781 مواطناً بالجيزة، و7 آلاف و569 مواطناً بالدقهلية، و1079 مواطناً بالسويس، و8 آلاف و428 مواطناً بالشرقية، و5 آلاف و923 مواطناً بالغربية، و8 آلاف و615 مواطناً بالفيوم.

وأضافت "الصادق" أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لـ11 ألفاً و246 مواطناً بالقاهرة، و7 آلاف و663 مواطناً بالقليوبية، و7 آلاف و104 مواطنين بالمنوفية، و8 آلاف و60 مواطناً بالمنيا، و4 آلاف و206 مواطنين بالوادي الجديد، و8 آلاف و226 مواطناً ببني سويف، و727 مواطناً بجنوب سيناء، و9 آلاف و523 مواطناً بدمياط، و5 آلاف و991 مواطناً بسوهاج، و3 آلاف و219 مواطناً بقنا، و6 آلاف و555 مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبي على 2006 مواطنين بمطروح.

وأكدت "الصادق" حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وزارة الصحة والسكان حياة كريمه مبادرة الرئيس قافلة طبية

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