رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس والمصريين برأس السنة الهجرية

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهنئه فيها والشعب المصري، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، في برقيته: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى رأس السنة الهجرية".

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "ندعو الله أن يحفظكم بخير وسلام، ويحفظ بلادَنا العزيزة مصر، ويعيدها على الشعب المصري العظيم بالتقدم والسلام.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث زكي ببرقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.

ويحرص الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، على تقديم التهنئة لشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، ووزير الأوقاف، والقيادات الدينية الإسلامية بشكل مستمر، في جميع المناسبات الدينية الإسلامية، حرصًا منه على توطيد العلاقات بين الكنيسة والأزهر.

في سياق متصل نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1828 لسنة 2021، بأن يكون يوم الخميس، الموافق 12 أغسطس 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة رأس السنة الهجرية..

وأضاف القرار، أن الخميس إجازة بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق لليوم الأول من شهر محرم عام 1443 هجرية، طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.