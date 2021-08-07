انطلاق اللقاء الرياضي الثاني لجامعات القناة وسيناء بمشاركة 144 طالبا

قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة حريصة على استضافة اللقاءات والبطولات التى تهدف إلى تجمع شباب الجامعات المختلفة داخل جدرانها، موضحا أن اللقاء الرياضي الثاني لجامعات القناة وسيناء، هو اللقاء الرياضي الثاني الذي تستضيفه الجامعة سنويا في نفس التوقيت بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم فعاليات اللقاء الرياضي الثاني لجامعات القناة وسيناء، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد زكي حسين، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس اتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور محمد حسن شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب.



وانطلقت اليوم احتفالية اللقاء الرياضي الثاني لجامعات القناه وسيناء بمناسبة مرور 6 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة تحت شعار (قناتنا تجمعنا)، ويستمر خلال الفترة من 6 إلى 8 أغسطس الجاري، وتنظمه جامعة قناة السويس بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وأوضح الدكتور محمد غنيم، أنه يشارك في مسابقات اللقاء الرياضي 6 جامعات تمثل جميع محافظات مدن القناة هي (جامعة قناة السويس - جامعة الجلالة- جامعة العريش- جامعة سيناء- جامعة بورسعيد- جامعة السويس) بإجمالي ١٤٤ طالبا وطالبة، وتقام المسابقات في ألعاب خماسيات القدم والسلة وتنس الطاولة.