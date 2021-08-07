التحقيق مع راكب يمنى متهم بمحاولة تهريب 55 كيلو من مخدر «القات» عبر مطار القاهرة

فتحت نيابة النزهة الجزئية تحقيقات موسعة في محاولة راكب يمني تهريب 55 كيلو من مخدر القات بمطار القاهرة الدولي، وأمرت بسرعة إجراء التحريات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.

البداية، عندما تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم (1) بمطار القاهرة الدولي، برئاسة محمد حميدة مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر «القات» بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من عدن اشتبه أيمن على محمد، المعين على لجنة الخط الأخضر، في راكب يمني قادم من اليمن حاول الخروج مسرعا بعربة الحقائب من صالة التفتيش.

وتم تمرير حقيبته على جهاز الفحص بالأشعة، بمعرفة شيماء علي مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة، والذي أكد الاشتباه ووجود كثافات كبيرة، وبالعرض على محمد حميدة مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب، مكونة من مجدي عزت، ومحمد إبراهيم شاكر، وسيد فؤاد سيد، مأموري الجمرك، تحت إشراف سامي سليمان، ومحمد أمين، مديري الحركة، فتبين وجود عدد من الأكياس بها نبات أخضر اللون يشبه مخدر «القات» مخباة بين خليط من التوابل، كما تبين وجود حقيبة أخرى ضمن الحقائب تخص الراكب بها ٦ أكياس بوزن إجمالي ٥٥ كيلوجراما.

وقرر محمد حميدة مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 23 لسنة 2021 ضد الراكب، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.