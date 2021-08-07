السبت 07 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة متهمين لحيازتهم جوهر مخدر الهيروين بمدينة نصر

محكمة
محكمة

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس 10 أغسطس، أولى جلسات محاكمة متهمين لحيازتهم بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين بمدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز، وأيمن محمد ياسر عمر، وعضوية أحمد كمال وعبد المجيد حلمي.

وكشف أمر الإحالة أنه في يوم 12 مارس 2021  بدائره قسم أول مدينه نصر أن المتهمان حازا وأحرزا بقصد الاتجار بجوهر مخدر الهروين بغير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزا بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش بغير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزا بقصد التعاطي جوهر مخدر الأفيون، كما أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الهيروين.

وقال معاون مباحث قسم أول مدينة نصر في أمر الإحالة، إنه أثناء مروره بدائره القسم أبصر المتهمين داخل إحدى السيارات، وأبصر المتهم الأول حال تعاطيه محقن مخدر مستخدما محقن طبي وبتفتيشهما عثر علي 6 لفافات هروين، وبتفتيش الثاني عثر على أربع لفافات هيروين وهاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما وإحرازهما  للمواد المخدره بقصد الاتجار وباستخدام الهاتف لسهوله الاتصال بعملائهما.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي، ثبت من خلال الفحص بأن الفافات المضبوطه تحمل جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول بقانون المخدرات وزن خمس جراما 86 سم جرام، كما ثبت الفحص الطبي بأنه يحوي سائل أحمر اللون يحوي جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وحملت القضية رقم 9778 سنه 2021، جنايات أول مدينه نصر.

 

 

 

أولى جلسات محاكمة متهمين الاتجار الهروين مدينة نصر جنايات القاهرة

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