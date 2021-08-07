الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي وافتها المنية ظهر اليوم (السبت)، بعد صراع مع المرض.

وقالت الشركة، في بيان: “‎تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز والتي وافتها المنية صباح اليوم”.

وأضافت: “تتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرة الراحلة، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم محبيها الصبر والسلوان”.

وأعلن الإعلامي رامي رضوان، منذ قليل، وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال رضوان، عبر فيسبوك: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة».

وأضاف: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

في السياق؛ نعى الفنان حسن الرداد، زوج إيمى سمير غانم، الفنانة الراحلة، قائلا: «أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة».