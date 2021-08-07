ماليزيا تسجل 19 ألفا و257 إصابة و210 حالات وفَاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم السبت، 19 ألفا و 257 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و210 حالات وفاة ناتجة عنه.

وقال مدير عام الصحة الماليزية، نور هشام عبد الله - وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا ستار" الماليزية - إن ولاية (سيلانجور) لا تزال تسجل أكبر عدد من الحالات على مستوى البلاد، إذ سجلت اليوم 7 آلاف و84 إصابة جديدة، تلتها كوالالمبور بـ 2450 إصابة.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد إصابات كوفيد-19 المؤكدة في ماليزيا إلى مليون و243 ألفا و 852 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض إلى 10 آلاف و 389 حالة وفاة، بحسب ما أظهرته بيانات الصحة الماليزية.

كما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين ليصل إلى أكثر من مليون و9 آلاف شخص؛ بعد تعافي 16 ألفا و323 شخصا ، فيما لا تزال هناك 224 ألفا و120 حالة نشطة.