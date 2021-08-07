السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا تسجل 19 ألفا و257 إصابة و210 حالات وفَاة بكورونا

كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا

 سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم السبت، 19 ألفا و 257 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و210 حالات وفاة ناتجة عنه.

وقال مدير عام الصحة الماليزية، نور هشام عبد الله - وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا ستار" الماليزية - إن ولاية (سيلانجور) لا تزال تسجل أكبر عدد من الحالات على مستوى البلاد، إذ سجلت اليوم 7 آلاف و84 إصابة جديدة، تلتها كوالالمبور بـ 2450 إصابة. 

وبذلك ارتفع إجمالي عدد إصابات كوفيد-19 المؤكدة في ماليزيا إلى مليون و243 ألفا و 852 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض إلى 10 آلاف و 389 حالة وفاة، بحسب ما أظهرته بيانات الصحة الماليزية.

كما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين ليصل إلى أكثر من مليون و9 آلاف شخص؛ بعد تعافي 16 ألفا و323 شخصا ، فيما لا تزال هناك 224 ألفا و120 حالة نشطة.

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