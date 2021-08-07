«كسبت القلوب بدور الأم».. رحلة التألق الفني لدلال عبد العزيز

حالة من الحزن انتشرت بين الوسط الفنى، عقب إعلان وفاة الفنانة دلال عبد العزيز بعد معانتها من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا.

دلال عبد العزيز من مواليد يناير 1960 وهى ممثلة مصرية ودخلت المجال الفني في عام 1977، وهي زوجة الممثل سمير غانم منذ عام 1984، واشتهرت بأدوار كثيرة أبرزها أبرزها «آسف على الإزعاج، الناس في كفر عسكر، يارب ولد، حديث الصباح والمساء».

وبعيدًا عن الفن حصلت دلال عبد العزيز على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

وشاركت دلال عبد العزيز في بطولة مسلسل شهير أضاف لتاريخها وأكد على قدرتها في تمثيل كل أم مصرية ربة منزل أو موظفة بمقولات وتصرفات طبيعية غير مفتعلة وتلمس البيوت والقلوب.

هذا العمل هو مسلسل «سابع جار» الذي قدمت فيه شخصية الأم لمياء عام 2017، لتعلق بها الأمهات والأبناء على حد سواء، ويرى الجميع فيها من أمهاتهم وخالاتهم وجداتهم اللاتي اعتدن على العيش بينهم.

وقامت بعمل المسلسلات الإذاعية: يا أنا يا أنت، ومناقرة حرة، أما الفوازير: فطوطة ودولا وأمشير وزغلول".

ولدت دلال عبد العزيز محمد في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حاصلة على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق وحاصلة بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

دخلت للمجال الفني في عام 1977 ببعض الأدوار الصغيرة منها دورها في مسلسل بنت الأيام، كانت بدايتها الفعلية قدمها الفنان نور الدمرداش للمسرح، شاركت بالعديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية واستطاعت خلال تلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة.

في عام 1984 تزوجت من الفنان سمير غانم، وأنجبت ابنتيهما دنيا وأمل (عرفت باسم إيمي) وكلاهما دخلا التمثيل، وهي على صلة قرابة من الممثلة ميساء مغربي. وفي يوم 30 مارس عام 2014 أصبحت جدة بعد أن وضعت ابنتها دنيا سمير غانم أول مولودة طفلة سمّتها كايلا .

ورحلت الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز صباح اليوم، عن عمر يناهز 61 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد ومكوثها بالمستشفى لمدة 100 يوم.

وكتب حسن الرداد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «والله ما قادر اكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة».

وأضاف: «عايز أقولك إنك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسألى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة».

وأعلن الإعلامي رامي رضوان، موعد الجنازة، حيث كتب عبر فيس بوك، صلاة الجنازة غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر نسألكم الفاتحة والدعاء.