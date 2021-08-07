السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين تسجل 136 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين

 أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة شفاء، فيما لم تسجل أية حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الكيلة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت - إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في البلاد بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5%، والوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 608 آلاف و155 شخصا، بينهم 423 ألفا و340 شخصا تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وصل إلى 201.8 مليون، وعدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.38 مليار جرعة حتى اليوم السبت.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالوباء بلغ 28. 4 مليون حالة وفاة.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في أنحاء العالم بـ1. 45 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس التقارير ومتوسط 7 أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الهند ثم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبرازيل واليابان والمملكة المتحدة وتركيا.

 و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

المملكة المتحدة روسيا فلسطين فرنسا الولايات المتحدة

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وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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