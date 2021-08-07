بنمو يصل 7.4%.. 6 أرقام تكشف مسار تطور قطاع الكهرباء فى 2022

تولي الحكومة أهمية خاصة لقطاع الكهرباء والطاقة المُتجددة، باعتباره إحدى الركائز الأساسية في اقتصاد الدولة، لا سيما في ظل الطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع في السنوات القليلة الماضية.

ووفقًا لما بينته وثيقة خطة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجاري تستهدف خطة الحكومة هذا العام زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية إلى نحو 180 مليار جنيه بالـمُقارنة بنحو 168 مليار جنيه في عام 21/2020، بنسبة نمو 7,4٪، وبنسبة مُساهمة 1,8٪ في الإنتاج الإجمالي لعام 22/2021.

كما تستهدف الخطة ذاتها زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالي 105,6 مليار جنيه خلال عام 22/2021 مُقابِل 103,6 و102,5 مليار جنيه في العامين السابقين، بنسبة نمو تُناهز 2٪ عن عام 21/2020، وبنسبة مُساهمة 1,7٪ من الإنتاج الإجمالي الـمُقدّر لعام الخطة 22/2021.

أما على مُستوى ناتج القطاع، من الـمُستهدف زيادته إلى نحو 113 مليار جنيه في عام الخطة، بالـمُقارنة بنحو 103,5 مليار جنيه متوقع في عام 21/2020 وبنسبة نمو 9٪.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أنه تم اعتماد مبلغ 1.8 مليار جنيه لمد شبكات الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة وإحلال وتجديد الشبكات القائمة وتوريد معدات إنارة لتوفير التيار الكهربي للمواطنين للاستخدامات المنزلية، وتتضمن الأعمال التي تنفذها المحافظات توريد وتركيب أعمدة إنارة، ومحولات كهرباء جهد منخفض، ومد كابلات، وتوريد وتركيب كشافات إنارة ولمبات موفرة، إضافة إلى شراء سيارات برج للصيانة ومعدات أخرى.

وفي السياق ذاته، أعلنت منطقة تعمير شمال سيناء التابعة للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، عن تخصيص مبلغ 49.7 مليون جنيه من الخطة الجديدة لإنشاء مشروعات في قطاع الكهرباء بالمحافظة، في إطار خطتها الجديدة عن عام 2021-2022 التي يصل إجماليها إلى 225 مليونًا و110 آلاف جنيه.

وأشارت المنطقة إلى أن المبالغ المخصصة لمحافظة شمال سيناء تشمل استكمال وإنشاء مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء منها إنارة الطريق الدولى الساحلى من الميدان حتى سبيكة ومزار والروضة وسلمانة حتى مصفق في الاتجاهين، إنشاء ومد خط كهرباء جهد متوسط بوسط سيناء وربط لوحتى كهرباء نخل ورأس النقب، وتوصيل التيار الكهربى لتجمع أم غريفد بنخل.

وفي ذات السياق تستهدف شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء ضخ نحو مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالى الجاري 2021-2022، لشراء قطع الغيار الخاصة بمحطات الشركة والتى تصل لنحو 9 مشروعات.

كما تستهدف الشركة ضخ 3.2 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام، بزيادة قدرها 600 مليون على 2020-2021، والذي قدرت استثماراته بنحو 2.6 مليار جنيه، وذلك عبر عدد من القروض الأجنبية، يتم توجيهها إلى استكمال تنفيذ بعض مشروعات توليد الكهرباء التى كان قد تم البدء فيها العام الماضى، وكذلك تنفيذ دورة مركبة لبعض وحدات التوليد.