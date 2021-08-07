ضبط 4 قضايا مخدرات وتنفيذ 2376 حكما قضائيا في حملة أمنية بقرية مشتهر في القليوبية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ.

كما استهدفت الحملة عددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفرت عن ضبط 4 قضايا مخدرات، وضبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 4 متهمين.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح أبيض، وتنفيذ 2376 حكما قضائيا متنوعا، وضبط وإحضار متهم ومراقب مطلوبين فى قضايا متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.

ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا مخدرات، وكميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 4 متهمين، وتنفيذ 4396 حكمًا قضائيًا متنوعًا.