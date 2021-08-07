ضبط 1403 قضايا تموينية خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1403 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2,3 طن "مفروم ومقطعات لحوم" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط 2,9 طن "لحوم مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة.

وتم أيضا ضبط 1,5 طن "مقطعات دواجن- هياكل دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "دون ترخيص" بمحافظة الشرقية، وضبط مالك محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة، بحوزته 1,88 طن سكر- 444 عبوة زيت تمويني مخصص ربطاً على البطاقات التموينية، قام المتهم بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم ضبط 2,4 طن "دقيق بلدي" مدعم مخصص ربطاً على المخابز ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، تم تجميعها دون وجه حق للاتجار بها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن للسلع الغذائية "دون ترخيص" بمحافظة كفرالشيخ، وضبط 9 أطنان "أرز أبيض- دقيق فاخر" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية دون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة مالك مخزن شركة للسلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 طن "ملح طعام" معبأ داخل شكائر دون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، بحوزة مالك مطحن لتعبئة ملح الطعام بمحافظة الغربية، وضبط 18250 قطعة مستلزمات طبية "شرائط سكر- كمامات" دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط 3 أطنان "أسمدة زراعية" مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة لاتخاذ اللازم.