إيران تسجل 26 ألفا و439 إصابة جديدة بكورونا و458 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 26 ألفا و439 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيانها اليومي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء أنباء "إيرنا" الإيرانية، اليوم /السبت/ - إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس ليبلغ 4 ملايين و119 ألفا و110 حالات، من بينهم 6 آلاف و375 حالة في وضع حرج.

وأضافت أن البلاد سجلت في نفس الفترة 458 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالجائحة في إيران إلى 93 ألفا و473 حالة، فيما بلغ عدد من تماثلوا للشفاء 3 ملايين و515 ألفا و263 حالة حتى الآن.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.