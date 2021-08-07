مثقفون عن اتجاه الشعراء لكتابة الرواية: من يمتلك الإبداع يمكنه التحول من فن إلى آخر بسهولة

شهد العقد الأخير اتجاه عدد كبير من الشعراء إلى كتابة الرواية، حيث صدر عدد كبير من الروايات التي كتبها الشعراء، ومن بينهم الكاتبة سهير المصادفة، والناقد سيد الوكيل، والشاعر والكاتب المسرحي وليد علاء الدين، والشاعر علي عطا، والشاعر أحمد فضل شبلول، والكاتب نعيم صبري، وغيرهم الكثير.

سيد الوكيل: الذات المبدعة بطبيعتها واسعة ومتعددة

سيد الوكيل



وقال الناقد الباحث دكتور سيد الوكيل: «عندما كنا في الثمانينيات نتكلم عن أهمية التجريب في كسر حدود النوع الأدبي بدا كلامنا مروقا وجنونا، صحيح أن بعض التجارب نجحت في تأكيد إمكانية عبور النوع بطرائق عدة وليس بوصفة إدوار الخراط فحسب، لكن الاجتراء على طرق دروب جديدة ظل وحتى الآن محدودا، الفكرة التي ينبغي أن نتأملها جيدا هي أن الذات المبدعة بطبيعتها واسعة ومتعددة، صحيح أننا نستقر عادة عند فن ما يأتي بعد رحلة التطور والنضج، فالإبداع يمر في مراحل نموه بغويات عديدة أنا مثلا بدأت فنانا تشكيليا وما زالت مهاراتي في الرسم حاضرة، كما أني مارست التمثيل المسرحي في الجامعة وكتبت الشعر والقصة وقتها، وفي مرحلة متأخرة اتسمت بالنضج اكتفيت بالسرد والنقد».

وأضاف الوكيل لـ«الدستور»: «أما الفكرة التي ينبغي أن نؤمن بها لأنها حقيقة أكدها علم النفس الإبداعي، أن لا شيء يموت بداخل الذات المبدعة أبدا، فالإبداع طاقة ذاتية وليس حرفة نكتسبها من ورشة كتابة أو نتعلمها من أستاذ جامعي، آلاف الطلاب يتخرجون من أقسام الأدب كل عام، ولا تجد بينهم سوى بضع مبدعين، إذا كان الإبداع طاقة، فالطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، بل تجدد نفسها وتتحول في مسارات مختلفة».

وتابع أن الشخص الذي يمتلك شغف الإبداع وطاقته، يمكنه أن يتحول من فن إلى آخر بسهولة، لكن هناك عوامل طارئة تدفع المبدع إلى ذلك، فنحن في عصر يتسم بالتفاعلية المعرفية والثقافية والإبداعية، عصر يصفه (زيجموند باومان) بالسيولة الثقافية، وهو عصر أنتج فنونا جديدة لم نكن نعرفها من قبل ارتبطت بالصورة والتكنولوجيا منها (الجرافيك، المونتاج، والسرد الرقمي.. إلخ) هذه الفنون الجديدة أزاحت القديمة كونها تحقق انتشارا سريعا وربحا كبيرا عبر ظاهرة الترندات، وللأسف، الشعر هو أقدم فنون العرب، وهو أول ضحايا هذا الوضع، فلا مشاحة أن يتحول الشاعر إلى روائي، ما دمنا نعتبر أنفسنا في زمن الرواية التي أعتقد أنها ستكون ثاني الضحايا من الفنون القديمة، إنه عصر الصورة بكل فنونها».

سهير المصادفة: الشاعر القادم من حدائق الشعر جاهز بأدواته اللغوية والأسلوبية

سهير المصادفة



ومن جانبها، قالت الكاتبة سهير المصادفة: «الآن أصبحت الرواية ليس في العالم العربي فحسب ولكن أيضًا في الغرب هي الأكثر انتشارًا وإنتاجًا وقراءة، ويطلقون عليها الآن: (كتاب الحياة)، ربما لأن العالم غادر فترة مراهقته وفتوته وشبابه، وأصبح عجوزًا حكيمًا، بعد أن فقد براءته ودهشته وعاطفته المشبوبة، وأصبح يتلعثم في استخدام المجاز، بل بصراحة أكثر بات يجد صعوبة في تقبله، صار العالم العجوز الحكيم يجلس الآنَ خلف حاسوب، ليتابع عبر ذراته الإلكترونية أدق تفاصيل الكرة الأرضية، مقربًا أمام عينيه إحدى الشواطئ المتجمدة في القطب الشمالي، ليشاهد يوميات دبٍّ بنيٍّ صغير ابتداء من لحظة استيقاظه من النوم وحتى لحظة نومه، أو طقوس زواج نوع من الفراشات فوق نبتة نادرة في جنوب أفريقيا، ولم تعد لديه الرغبة أو الحماس، ليقف أمام الحشود قارئًا ألوان هزيمته بصوتٍ منغمٍ».

وأضافت: «نعم الرواية ابنة الهزيمة، وانسحاق الفرد أمام تعقيد المشاهد وتناسلها إلى درجة مخيفة لا تستطيع محاصرتها آلاف الصفحات، ولكنها في الوقت نفسه الجنس الأدبي الأكثر تسامحًا حيث يمكنها استيعاب كل أشكال الكتابة الأخرى والفنون والعلوم والمعارف مثل: الشعر والأغنيات والفن التشكيلي والموسيقى والتاريخ والجغرافيا وتقريبًا كل شيء، وهي لذلك مدونة الكتابة الآن وكتاب حياتها، ولأن العرب قديمًا قالوا (إن النثر فضَّاح الشعراء)، فالرواية رغم آلاف العناوين التي تصدر مذيلة بتوقيعها تفضح كُتَّابها من غير الشعراء، لأنهم لن يكونوا روائيين جيدين أبدًا، فالشاعر القادم من حدائق الشعر جاهز بأدواته اللغوية والأسلوبية ليكتب رواية فارقة».



وبدوره، قال الكاتب وليد علاء الدين: «الكتابة بالنسبة لي هي الامتداد المكتوب للتفكير، هي التجلي المادي لانشغالات العقل وتساؤلاته، في وسيط صالح للمشاركة مع الآخرين. والكتابة كما أعرفها، وسيلة وليست غاية: وسيلة تفكير، وسيلة لتوسيع مساحات التساؤل، وسيلة لاستعراض ووصف ما ينشغل به الكاتب أو ما يراه أو ما يعانيه أو ما يخشى منه أو عليه».

الكاتب وليد علاء الدين

وأضاف علاء الدين: «الكاتب، بهذا المفهوم، يتوقف عن إبداع جديد عندما يتوقف عن القلق والتأمل والقراءة والتفكير، ويستسلم لليقين، لأنه في هذه الحالة يصبح هو والواعظ والخطيب سواء؛ مجرد شخص يردد محفوظات وحكم حنّطها الشعور باليقين المطلق».



وتابع: «القلق بوصفه المحرك الأول للتفكير، والرغبة في مشاركة حالة التفكير -وليس فقط الأفكار- عبر وسيط صالح للتداول، هذا القلق يجعل الكاتب لا يقف عند حدود نوع أو جنس، لأن لكل جنس أو نوع من أنواع الكتابة مواصفات قادرة على تحقيق بعض حاجات الكاتب أو كلها، والشعر هو الشكل الأكثر تجريدا من كل فنون الكلمة، يأتي مباشرة بعد الموسيقى».



وأكمل: «من يمتلك القدرة على التجريد يمتلك غالبًا القدرة على التفكيك، والعكس ليس صحيحًا دائمًا . لذا فإن نجاح الشعراء في تفكيك التجريد والتحول إلى السرد عادة يلفت الانتباه -ولا نسمع كثيرا عن روائيين نجحوا في تكثيف واختزال تجاربهم السردية في تجارب شعر لافتة. ومن يقرأ تاريخ الأدب يعرف أن كبار الروائيين في العالم بدأوا بتلك الدفقة المكثفة والقدرة على اختزال العالم بالشعر، ثم تنوعت تجاربهم مع المقالة والقصة والمسرح والرواية، وربما اشتهروا بالسرد أكثر لأن الشعر هو فن النخبة من بين كل فنون الكتابة الأدبية».



وأشار إلى أنه «حين يقرر شاعر تفكيكَ كثافة نصوصه والتحول بأفكاره إلى السرد، فهو راغب في توسيع مساحة تساؤلاته، ومغادرة منطقة النخبة الضيقة المحكومة بمعايير ذوق وتلقي عالية، إلى مساحة مشاركة أرحب يمكنه فيها تذويب شاعريته ومزجها بفنون عرض كثيرة، وحين يقرر الشاعر التحول إلى السرد فهو كالجواهرجي الذي ضنّ بالياقوتة التي تتلألأ في صدره أن يضمها عقد لم ينظمه بأصابعه، أو أن تحويها علبة لم تصنعها يداه، فعكف على صنع كل شيء بنفسه».

نعيم صبري

علي عطا