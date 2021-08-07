السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بالعام الهجرى الجديد

المختار صميدة
المختار صميدة

هنأ حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443هـ، متمنيًا من الله عز وجل أن يكون عام أمن وأمان على مصر والمصريين.

وأضاف المؤتمر، في تهنئته بالعام الهجري الجديد: "نتمنى أن تواصل مصر إنجازاتها وتستمر عجلة التنمية والبناء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذا العام الهجري الجديد، ليستمد الجميع روح العمل والجهاد من ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، التي كانت وما زالت حدثًا مُلهمًا وفارقًا في التاريخ الإسلامي وسيرة الرسول، وتاريخ الدعوة الإسلامية كلها".

وأكد حزب المؤتمر، على أهمية الاقتداء بهذه المناسبة في مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لدفع عجلة التنمية والبناء، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار.

وأعرب حزب المؤتمر في ختام تهنئته عن خالص تمنيه للقيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي بالتوفيق والسداد والمضي قدمًا لتحقيق المزيد من الإنجازات، وللأمة الأسلامية والشعب المصري أجمع بالخير والأمن والسلام.

وكان قد هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وفي برقيته، تقدم رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأصدق آيات التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة الجليلة، التي كانت رمزًا لتجسيد أسمي معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، سائلاً الله عز وجل، أن يعيدها على الرئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والأمن والسلام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "أنتهز هذه المناسبة، لنعاهدكم على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لدفع عجلة التنمية والبناء، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار، ومتمنيًا للرئيس عبدالفتاح السيسي التوفيق والسداد".

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