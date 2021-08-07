برلمانى: التصريح لـ8 شركات روسية بتسيير رحلات لمصر «بشرة خير» للسياحة

اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إصدار وكالة النقل الجوى الفيدرالية فى روسيا، تصاريح لثماني شركات طيران روسية لتسيير رحلات منتظمة إلى المنتجعات السياحية المصرية فى الغردقة وشرم الشيخ، بمثابة بشرة خير لانتعاش السياحة المصرية حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

ووجه زين الدين، في بيان، تحية قلبية للزعيمين الكبيرين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مؤكداً أن علاقات الصداقة بين الزعيمين والعلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو كانت فى مقدمة أسباب عودة السياحة ورحلات الطيران الروسى لمصر.

وطالب النائب الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران، باستمرار تطبيق التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى جميع المحافظات والمناطق الأثرية والسياحية وداخل جميع المطارات المصرية خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها قطاع السياحة والآثار والطيران فى هذا المجال، والذي كان له آثاره الإيجابية ليس بإشادة سياح العالم بهذه الإجراءات وإنما الترويج للسياحة والآثار المصرية عالمياً من خلال دعوة سياح العالم الذين زاروا مصر خلال المرحلة الماضية لجميع مواطنيهم بمختلف دول العالم بزيارة مصر والتمتع بأثارها ومناطقها السياحية والأثرية.

كما أشاد النائب بجهود كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لحرصهم على تطبيق التعليمات والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا وهو ما جعل على سبيل المثال محافظة البحر الأحمر خالية تماماً من فيروس كورونا، مقترحاً توقيع برتوكول تعاون للتعاون السياحى بين هذه المحافظات باعتبارها من أهم المحافظات السياحية والأثرية.

وكانت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية قد أكدت أن هذه التصاريح منحت لشركات (إيروفلوت) و(بابيدا) و(راسيا) و(S7) و(Smartavia) و(Ural Airlines) و(Nordwind) و(Azur Air).

وكانت مصر قد أعربت عن ترحيبها بالقرار الذى صدر عن روسيا فى 8 يوليو، برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسى من الكرملين فى هذا الصدد.

كما أن مصر أكدت أن هذا القرار يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة، والتي تشهد زخما في مختلف المجالات.