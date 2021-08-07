خطوبة نجل محمد فؤاد تقوده لتصدر الـ«تريند».. ورواد السوشيال: «السنة الجاية هيقول حفيدي»

تصدر المطرب محمد فؤاد “تريند” محرك البحث الشهير “جوجل”، خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب حفل خطوبة نجله فى الساحل الشمالي.

وتداول خلال الساعات الماضية صور وفيديوهات من حفل الخطوبة، مصحوبة بتهنئة للمطرب محمد فؤاد.

واحتفل النجم محمد فؤاد، بخطوبة ابنه “عبد الرحمن” على فتاة من خارج الوسط الفني، حيث أقيم الحفل في الساحل الشمالي، وسط حضور أهل العروسين وعدد من الأصدقاء والفنانين.



وعلق عدد من رواد السوشيال ميديا على صور الفرح المتداولة، وقال أحمد عطية: "محمد فؤاد كمان كام سنة هيقول حفيدي يا حفيدي أنت فين".

وكتبت منى محمد: "كمية كومنتات غريبة الشكل.. مبروك و انتهى الكلام أو اعملوا نفسكم مش شايفين.. ليه كمية التريقة دي على إنسان هو مبسوط كدة وسعيد أنتم مالكم".

يذكر أن آخر أعمال محمد فؤاد أغنية "أحكيلك" تأليف الشاعر أسامة محرز وألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل حملت طابع الدراما.

والجدير بالذكر أن الفنان محمد فؤاد طرح أغنيته الجديدة "احكيلك" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" و أغنية «ليه» لـ الفنان محمد فؤاد أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

أغنية «ليه» لـ محمد فؤاد تم طرحها يوم 14 يناير الماضي، وهي من كلمات: أسامة محرز، وألحان: محمد خلف، وتوزيع وميكس وماستر: أحمد عبد السلام.

يذكر أن الفنان الكبير ولد في 20 ديسمبر 1961 في الإسماعيلية، ثم انتقل مع العائلة إلى عين شمس قبل أن يكتشفه عزت أبو عوف وضمه لفرقة "الفور إم" سنة 1982، وكون شعبية جارفة.

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