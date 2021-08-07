السبت 07 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

دلال عبدالعزيز
دلال عبدالعزيز

أعلن رامي رضوان، منذ قليل، وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال رضوان، عبر فيسبوك: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة».

وأضاف: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

في السياق؛ نعى الفنان حسن الرداد، زوج إيمى سمير غانم، الفنانة الراحلة.

وكتب الرداد: «أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة».

وفاة دلال عبدالعزيز

 

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