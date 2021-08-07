أعلن رامي رضوان، منذ قليل، وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال رضوان، عبر فيسبوك: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة».

وأضاف: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

في السياق؛ نعى الفنان حسن الرداد، زوج إيمى سمير غانم، الفنانة الراحلة.

وكتب الرداد: «أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة».