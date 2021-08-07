تعليم أسوان: انطلاق اختبارات المتقدمين للوظائف الإشرافية.. الاثنين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن بدء اختبار المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية في المسابقة رقم ۹ (تحريرياً في مهارات الحاسب الآلى والتربوى)، يوم الإثنين المقبل الموافق ۸/۹ /٢٠٢١، وذلك بمدرسة التجارة المتقدمة خمس سنوات بجوار مبنى المديرية.

وذلك على النحو التالى:

-المتقدمين لشغل وظائف التوجيه للتعليم العام والفنى(موجه عام-موجه أول-موجه) من الساعة التاسعة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً.



- المتقدمين لشغل وظيفة (مدير مدرسة) لجميع المراحل عام وفنى من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الحادية عشرة والنصف صباحاً.



-المتقدمين لشغل وظيفة (وكيل مدرسة) لجميع المراحل عام وفنى من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الواحدة.

ونهت مديرية التربية والتعليم بأسوان على أنه:

-يرجى الحضور قبل الموعد بـ١٥ دقيقة مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة كشرط لدخول الاختبار.

- ممنوع استخدام التليفون المحمول أثناء الاختبار.

-حضور الاختبار هو إجراء مكمل لاستكمال خطوات التقديم في المسابقة.

جدير بالذكر أن خلال الأيام الماضية، استقبل الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه كلا من الطالبة مريم أشرف سليمان مدرسة العوضلاب الابتدائية بادفو ، والطالبة زينب محمد عبد الحاكم مدرسة محفوظة مرغنى الاعدادية بإدارة أسوان، وأحمد حسين محمود عمر مسئول التعلم الذكى بإدارة إدفو الفائزين فى القوائم النهائية للمشروع الوطنى للقراءة فى عامه الأول.

وجاء ذلك في إطار حرص وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، على تشجيع النماذج الإيجابية المضيئة وتعزيزا لمكانة القراءة كأهم مصادر المعرفة واكتساب الثقافات، وذلك بحضور جمالات الراوى منسق عام المشروع الوطنى للقراءة.

وسلم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، شهادات تقدير للمكرمين، وذلك تقديراً لشغفهم بالقراءة ولرفعهم اسم أسوان عالياً متمنياً لهم التوفيق فى الترتيب النهائى للمسابقة الأسبوع القادم، وأعرب عن أمنياته أن تزيد نسبة المشاركة فى المشروع الوطنى للقراءة فى العام الثانى لتصبح القراءة بين طلاب ومعلمى أسوان عادة وليس مجرد هواية فقط.