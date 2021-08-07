محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يهنئان السيسي بالعام الهجري الجديد

بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد 1443 هـ، وجاء نصها "يشرفني وأجهزة المحافظة مع حلول العام الهجري الجديد أن نعرب لسيادتكم عن أخلص التهاني وأسمى الأماني، وأتقدم باسم أبناء محافظة كفر الشيخ وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية والمرأة والشباب بأسمى وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة، وأن يجعله الله عام خير ونماء، ويواصل فيه شعب مصر العظيم الالتفاف خلف قيادتكم الحكيمة والرشيدة لجني ثمار التنمية.

وتابعت البرقية: حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعى مصر وشعبها وكلل بالنجاح كل خطاكم لما فيه نصرة ديننا وعزة وطننا إنه نعم المولى ونعم النصير، فإننا نستقبل العام الهجري الجديد مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن ومعاهدين الله تعالى على المضي قدماً نحو إعلاء قيم الحق والعدل ودفعاً لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة داعيًا الله عز وجل أن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، برقيات تهنئة مماثلة بالعام الهجري الجديد الى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف فضيلة الدكتور أحمد الطيب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية ،والسادة الوزراء والمحافظين، وكبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقدم التهنئة لأبناء المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالعام الهجرى الجديد نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، داعيًا الله عز وجل أن يكون هذا العام عام خير وبركة ورخاء وسلام علي مصر والعالمين العربى والاسلامي.

كما أرسل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443 هـ.

وجاء في نص البرقية : السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة كفر الشيخ من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري وطلاب وطالبات الجامعة أن نهنئ سيادتكم بحلول العام الهجري الجديد 1443 هـ، متمنين من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير ونماء يواصل فيه شعب مصر العظيم الالتفاف خلف قيادتكم الحكيمة والرشيدة لجني ثمار التنمية، سائلين المولى أن يعيده على سيادتكم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، حفظكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير .

كما هنأ الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي أسرة جامعة كفر الشيخ بمناسبة العام الهجري الجديد أعاده الله عليهم وعلى ذويهم بالخير واليمن والبركات.

وفي برقيته عاهد رئيس جامعة كفر الشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعيًا للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.