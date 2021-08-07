بلغاريا تسجل 452 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم السبت، 452 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 427 ألفا و481 حالة.

وذكرت بوابة المعلومات الوطنية في تقريرها اليومي، حسبما أوردت وكالة أنباء «صوفيا» البلغارية، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 18 ألفا و251 حالة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وبلغ إجمالي المتعافين 398 ألفا و857 شخصا بعد تعافي 89 شخصا، ويتلقى 987 شخصا العلاج حاليا في المستشفيات، من بينهم 91 شخصا في وحدات الرعاية المركزة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 9 آلاف و921 شخصا.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.