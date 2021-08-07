برلمانية تطالب بخطة لتنشيط السياحة فى فصل الشتاء.. وتقدم 5 مقترحات

طالبت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بوضع خطة للترويج لموسم السياحة خلال فصل الشتاء المقبل، وذلك من خلال استغلال المقومات التي تمتلكها مصر لتنشيط القطاع خلال الفترة المقبلة، لتعظيم الموارد، خاصة أن كل التقارير سواء المحلية أو الدولية تؤكد أنه من المتوقع عودة السياحة وبكثرة، حيث ينتظر العالم ومصر فى خريف عام 2022 أن تكون بداية الانفراجة الكبرى وتصل السياحة لأعلى معدلاتها فى شتاء 2022.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع خطة وأُطر وآليات محددة حول تعظيم الاستفادة من المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية، سواء السياحة الشاطئية، النيلية، الصحية، الدينية، والمعالم الأثرية، فلا توجد دولة تمتلك كافة هذه المقومات مجمعة، بالإضافة لحزمة المدن الجديدة الذكية التي يتم إنشاؤها خلال السنوات السبعة السابقة والتي سيكون لها دور كبير أيضًا في تنشيط القطاع.

واقترحت عضو مجلس النواب، عمل أفلام مسجلة وتقارير ناطقة بأكثر من لغة، والاستعانة بشخصيات عامة ومشهورة للترويج للقطاع على مستوى العالم، بالإضافة لتقديم أعمال فنية عن بعض المعالم الأثرية، وأن يتم عقد الاجتماعات واللقاءات في الأماكن السياحية وفقًا لطبيعة كل حدث، وتنظيم زيارات ولقاءات بشكل دورى لهذه الأماكن، وذلك ليرى الجميع ما تمتلكه الدولة من مقومات يكون لها دور عظيم في تنمية الموارد.

وكان قد ناقش اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عددًا من الموضوعات الخاصة بآليات ومقترحات الترويج السياحي لمصر بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وقد جاء من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها أجندة الأحداث والفعاليات الداخلية الخاصة بوزارة السياحة والآثار وتلك الخاصة بالوزارات والمحافظات المختلفة، وذلك لمدة الثلاثة أشهر القادمة لبحث إمكانية الاستفادة منها في الترويج السياحي لمصر، حيث أكد الدكتور خالد العناني على أهمية وجود أجندة موحدة لكافة الأحداث والفعاليات في مصر.