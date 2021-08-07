السبت 07 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير العدل يحضر احتفالية افتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة

وزير العدل
وزير العدل

حضر قبل قليل، المستشار عمر مروان وزير العدل، احتفالية افتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والجهات والهيئات القضائية.

وذلك بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والمستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا.

يأتى ذلك بعد الانتهاء من افتتاح برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة بكافة مقار وأفرع النيابة الإدارية بعدد من المحافظات، والذي شمل عددا من المكاتب الفنية، بالإضافة إلى فروع الدعوى التأديبية، التى تضمنت نيابات إسماعيلية القسم الأول والثانى والثالث، ونيابة القنطرة شرق، ونيابة التل الكبير، ونيابة العريش.

وأكد المنشاوى أهمية المشروع القومي للميكنة الشاملة، وأهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمي، وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية، والتيسير على المواطنين وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

وشددت النيابة الإدارية على ضرورة الالتزام بمقتضيات التباعد الاجتماعي وللدواعي الأمنية، الالتزام بارتداء كمامات الوجه وحمل مستند إثبات الشخصية، بالإضافة إلى ضرورة التواجد صباحا قبل، حيث سيتم فتح بوابات الدخول اعتباراً من الساعة التاسعة صباح وحتى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، حيث لن يسمح بالدخول لأي سبب بعد الموعد المقرر ويكون الدخول من بوابة رقم (2) المخصصة لدخول وسائل الإعلام.

كما سيتم التشديد على ضرورة الالتزام بتوجيهات المسئولين بإدارة الإعلام في خط السير داخل المبنى والأماكن المخصصة للسيدات والإعلاميين داخل القاعة.

المستشار عمر مروان وزير العدل احتفالية افتتاح القاهرة الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

صورة جديدة لقاتلة فتاة المول فى البحيرة

«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 7-8-2021

«مدبولي» يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجرى الجديد

حبس المتهمين بقتل فتاة المول 4 أيام على ذمة التحقيقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقصف عدة مواقع فى قطاع غزة ويلحق أضرارًا بالممتلكات

«الخارجية اللبنانية» ترفع شكوى ضد الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينفى قصف غزة