وزير العدل يحضر احتفالية افتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة

حضر قبل قليل، المستشار عمر مروان وزير العدل، احتفالية افتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والجهات والهيئات القضائية.

وذلك بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والمستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا.

يأتى ذلك بعد الانتهاء من افتتاح برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة بكافة مقار وأفرع النيابة الإدارية بعدد من المحافظات، والذي شمل عددا من المكاتب الفنية، بالإضافة إلى فروع الدعوى التأديبية، التى تضمنت نيابات إسماعيلية القسم الأول والثانى والثالث، ونيابة القنطرة شرق، ونيابة التل الكبير، ونيابة العريش.

وأكد المنشاوى أهمية المشروع القومي للميكنة الشاملة، وأهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمي، وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية، والتيسير على المواطنين وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

وشددت النيابة الإدارية على ضرورة الالتزام بمقتضيات التباعد الاجتماعي وللدواعي الأمنية، الالتزام بارتداء كمامات الوجه وحمل مستند إثبات الشخصية، بالإضافة إلى ضرورة التواجد صباحا قبل، حيث سيتم فتح بوابات الدخول اعتباراً من الساعة التاسعة صباح وحتى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، حيث لن يسمح بالدخول لأي سبب بعد الموعد المقرر ويكون الدخول من بوابة رقم (2) المخصصة لدخول وسائل الإعلام.

كما سيتم التشديد على ضرورة الالتزام بتوجيهات المسئولين بإدارة الإعلام في خط السير داخل المبنى والأماكن المخصصة للسيدات والإعلاميين داخل القاعة.