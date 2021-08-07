10 نصائح لمزارعي الأسماك لتخفيف آثار الحرارة المرتفعة

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، بتوعية المزارعين والمربين والصيادين بكيفية التعامل مع موجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها مصر حاليا وبالتنسيق مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وأصدرت الهيئة العامة للثروة السمكية مجموعة نصائح وإرشادات لتخفيف أثر الحرارة على الأسماك في المزارع.

وقال د صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، إن الأسماك مثل سائر الكائنات الحية الأخرى حيث أن كل نوع من الأسماك له درجة حرارة مثلي للأداء الأمثل صيفا وشتاء من حيث الحيوية ونسبة الإعاشة والنمو والمقاومة للعديد من المسببات المرضية وعوامل الإجهاد البيئية.

وأوضح أن زيادة درجات الحرارة تؤدي إلى زيادة نشاط الميكروبات المحبة للحرارة مما يؤدى لزيادة احتمالية حدوث أمراض، فضلاً عن ازدهار الطحالب وما ينتج عنها من أضرار، كما أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدى إلى زيادة استهلاك الغذاء وزيادة المخلفات العضوية، ونقص الأكسجين الذائب، كما تتأثر الزريعة بصورة أكبر نتيجة انخفاض الأكسجين، مما يتسبب في حدوث إجهاد حراري و انتشار الأمراض.

وأشار إلى أنه لابد من أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة ومن أهم هذه الإجراءات ما يلي:

1. المتابعة المستمرة والدقيقة للحالة الصحية للأسماك خلال فترات ارتفاع الحرارة أو نقص إمدادات المياه.

‏2. المتابعة باستمرار والتواجد على الأرض وخاصة الأحواض ذات الكثافات السمكية العالية .

‏3. الاحتفاظ بأكسجين الطوارئ لوقت ارتفاع درجة الحرارة أو الشبورة.

‏4. العمل على تحليل المياه بأقصى سرعة ممكنة سواء كان هناك مشاهدات سلبية من عدمه.

‏5_ التقليل من معدلات التغذية أو توقفها إذا لزم الأمر لحين انكسار هذه الموجة.

‏6_ العمل على تشغيل البدلات أطول فترة ممكنة خلال النهار لتقليب طبقات المياه.

‏7_ زيادة ارتفاع عمود المياه في الأحواض بحيث لا يقل عن 1.25 متر ولا يزيد عن 1.5 متر.

‏8_ تشغيل الري بشكل دائم أثناء النهار لدخول أكبر كمية من المياه الجديدة للأحواض إذا كانت مياه المصدر منخفضة في الأمونيا والـ pH أو الاعتماد علي التقليب الداخلي للمياه في الأحواض المعالجة بالبروبايوتك .

‏9_ يفضل التغذية بالأعلاف المضادة للإجهاد وذلك في الساعات الأولى من اليوم قبل ارتفاع حرارة المياه ومتأخرا بعيدا عن ساعة الذروة .

‏10_ التقليل قدر الإمكان من الأعلاف الغاطسة في الفترة المقبلة، والاعتماد على الأعلاف الطافية وخصوصا لأسماك البلطي.