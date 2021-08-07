السبت 07 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

10 نصائح لمزارعي الأسماك لتخفيف آثار الحرارة المرتفعة

مزارعي الأسماك
مزارعي الأسماك

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، بتوعية المزارعين والمربين والصيادين بكيفية التعامل مع موجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها مصر حاليا وبالتنسيق مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. 

وأصدرت الهيئة العامة للثروة السمكية مجموعة نصائح وإرشادات لتخفيف أثر الحرارة على الأسماك في المزارع.

وقال د صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، إن الأسماك مثل سائر الكائنات الحية الأخرى حيث أن كل نوع من الأسماك له درجة حرارة مثلي للأداء الأمثل صيفا وشتاء من حيث الحيوية ونسبة الإعاشة والنمو والمقاومة للعديد من المسببات المرضية وعوامل الإجهاد البيئية.

وأوضح أن زيادة درجات الحرارة تؤدي إلى زيادة نشاط الميكروبات المحبة للحرارة مما يؤدى لزيادة احتمالية حدوث أمراض، فضلاً عن ازدهار الطحالب وما ينتج عنها من أضرار، كما أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدى إلى زيادة استهلاك الغذاء وزيادة المخلفات العضوية، ونقص الأكسجين الذائب، كما تتأثر الزريعة بصورة أكبر نتيجة انخفاض الأكسجين، مما يتسبب في حدوث إجهاد حراري و انتشار الأمراض.

وأشار إلى أنه لابد من أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة ومن أهم هذه الإجراءات ما يلي:

1. المتابعة المستمرة والدقيقة للحالة الصحية للأسماك خلال فترات ارتفاع الحرارة أو نقص إمدادات المياه. 

‏2. المتابعة باستمرار والتواجد على الأرض وخاصة الأحواض ذات الكثافات السمكية العالية .

‏3. الاحتفاظ بأكسجين الطوارئ لوقت ارتفاع درجة الحرارة أو الشبورة.

‏4. العمل على تحليل المياه بأقصى سرعة ممكنة سواء كان هناك مشاهدات سلبية من عدمه.

‏5_ التقليل من معدلات التغذية أو توقفها إذا لزم الأمر لحين انكسار هذه الموجة.

‏6_ العمل على تشغيل البدلات أطول فترة ممكنة خلال النهار لتقليب طبقات المياه. 

‏7_ زيادة ارتفاع عمود المياه في الأحواض بحيث لا يقل عن 1.25 متر ولا يزيد عن 1.5 متر.

‏8_ تشغيل الري بشكل دائم أثناء النهار لدخول أكبر كمية من المياه الجديدة للأحواض إذا كانت مياه المصدر منخفضة في الأمونيا والـ pH  أو الاعتماد علي التقليب الداخلي للمياه في الأحواض  المعالجة بالبروبايوتك .

‏9_ يفضل التغذية بالأعلاف المضادة للإجهاد  وذلك في الساعات الأولى من اليوم قبل ارتفاع حرارة المياه ومتأخرا بعيدا عن ساعة الذروة .

‏10_ التقليل قدر الإمكان من الأعلاف الغاطسة في الفترة المقبلة، والاعتماد على الأعلاف الطافية وخصوصا لأسماك البلطي.

الزراعة قانون نصائح وإرشادات لمزارعي الأسماك لتخفيف اثار الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

صورة جديدة لقاتلة فتاة المول فى البحيرة

«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 7-8-2021

«مدبولي» يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجرى الجديد

حبس المتهمين بقتل فتاة المول 4 أيام على ذمة التحقيقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقصف عدة مواقع فى قطاع غزة ويلحق أضرارًا بالممتلكات

«الخارجية اللبنانية» ترفع شكوى ضد الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينفى قصف غزة