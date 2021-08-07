انقلاب سيارة محملة بالسولار بالطريق الصحراوى الغربى

وقع، منذ قليل، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالسولار، وذلك في الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدينة فرشوط شمالي محافظة قنا، دون ضحايا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالسولار، على الطريق الصحراوي الغربي على حدود مركز فرشوط، أسفرت عن إصابة السائق بكدمات.

وانتقل إلى موقع الحادث حافظ محمود حافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، ونائبه سيد تمساح، وعدد من القيادات الأمنية، وجارٍ رفع السيارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان قد أصيب 10 أشخاص، منذ أيام، في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق مصر أسوان الزراعي، بالقرب من قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكان قد تلقى اللواء مُسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين، ملاكي وميكروباص، بطريق مصر- أسوان الزراعي، أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح وكدمات.

فيما تم تحويل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.