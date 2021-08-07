لو غرفتك صغيرة .. أفكار لديكورات غرف النوم الصغيرة معاصرة
مع انتشار المساحات الصغيرة في غرف النوم، تصبح من صعوبة في ترتيبها، وتنسيقها بشكل حديث ومعاصر، ولكن يمكن بلمسات بسيطة عمل ديكورات بسيطة وتعطي مساحة كبيرة في غرف النوم الصغيرة بحسب موقع “digsdigs ”.
غرفة نوم بوهو مع المنسوجات الخضراء والخردل وفوانيس الشموع ونباتات الأصص والمصابيح الجذابة.
غرفة نوم مشرقة مع شاشة من خشب وأثاث خشبي وجدار خوخي ونباتات أصص ومساحات خضراء وكرسي من الخيزران.
غرفة نوم صغيرة معاصرة مع سرير تخزين وحافة مع جدار معرض ومصباح خوص ومساحات خضراء أصص.
غرفة نوم مع سرير أسود، ورفوف مفتوحة، ونباتات محفوظ بوعاء ومصباح ورقي معلق.
غرفة نوم صغيرة بها سرير أسود ومصباح مغربي ومقعد خشبي ونباتات أصص هنا وهناك.
غرفة نوم صغيرة من طراز بوهو بجدار أخضر وسرير منصة نقالة وجدار معرض وبعض المصابيح ومساحات خضراء مزروعة ومنسوجات جذابة.
غرفة نوم صغيرة بها سرير كبير، ومساحات خضراء مزروعة، ومنسوجات ملونة هادئة و مرآة على الحائط.
غرفة نوم صغيرة ببوهو مع سرير خشبي ومكتب وكرسي ومنسوجات بوهو ونباتات بوعاء وبعض لمسات الخوص.
غرفة نوم صغيرة من طراز بوهو مع مساحات خضراء متدرجة في الأواني والأثاث الخشبي والمصابيح النحاسية.
غرفة نوم صغيرة بوهو مع خزائن بيضاء وسرير مدمج ، والكثير من المساحات الخضراء المتتالية ووسائد بوهو وأضواء.
غرفة نوم صغيرة من طراز بوهو مع أثاث خشبي وخشبي ، ومساحات خضراء مزروعة بوعاء ، ومنسوجات محايدة مغمورة بالضوء.
غرفة نوم صغيرة جذابة مع جدار أخضر وسرير أسود ومصباح من الخيزران وصدر ومنسوجات مطبوعة.
غرفة نوم صغيرة أنيقة بسرير أسود وسجادة سوداء ومقعد خشبي وأعمال فنية.
غرفة نوم صغيرة وأنيقة بأرفف مفتوحة ومغلقة وسرير به أسرة رائعة ومصابيح متحولة وستائر سوداء.