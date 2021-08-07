لو غرفتك صغيرة .. أفكار لديكورات غرف النوم الصغيرة معاصرة

مع انتشار المساحات الصغيرة في غرف النوم، تصبح من صعوبة في ترتيبها، وتنسيقها بشكل حديث ومعاصر، ولكن يمكن بلمسات بسيطة عمل ديكورات بسيطة وتعطي مساحة كبيرة في غرف النوم الصغيرة بحسب موقع “digsdigs ”.

ديكورات غرف النوم الصغيرة

غرفة نوم بوهو مع المنسوجات الخضراء والخردل وفوانيس الشموع ونباتات الأصص والمصابيح الجذابة.

ديكورات غرف النوم الصغيرة

غرفة نوم مشرقة مع شاشة من خشب وأثاث خشبي وجدار خوخي ونباتات أصص ومساحات خضراء وكرسي من الخيزران.

ديكورات غرف النوم الصغيرة

غرفة نوم صغيرة معاصرة مع سرير تخزين وحافة مع جدار معرض ومصباح خوص ومساحات خضراء أصص.

ديكورات غرف النوم الصغيرة

غرفة نوم مع سرير أسود، ورفوف مفتوحة، ونباتات محفوظ بوعاء ومصباح ورقي معلق.

ديكورات غرف النوم الصغيرة

غرفة نوم صغيرة بها سرير أسود ومصباح مغربي ومقعد خشبي ونباتات أصص هنا وهناك.

ديكورات غرف النوم الصغيرة

غرفة نوم صغيرة من طراز بوهو بجدار أخضر وسرير منصة نقالة وجدار معرض وبعض المصابيح ومساحات خضراء مزروعة ومنسوجات جذابة.

ديكورات غرف النوم الصغيرة

غرفة نوم صغيرة بها سرير كبير، ومساحات خضراء مزروعة، ومنسوجات ملونة هادئة و مرآة على الحائط.

ديكورات غرف النوم الصغيرة

غرفة نوم صغيرة ببوهو مع سرير خشبي ومكتب وكرسي ومنسوجات بوهو ونباتات بوعاء وبعض لمسات الخوص.

ديكورات غرف النوم الصغيرة

غرفة نوم صغيرة من طراز بوهو مع مساحات خضراء متدرجة في الأواني والأثاث الخشبي والمصابيح النحاسية.

ديكورات غرف النوم الصغيرة

غرفة نوم صغيرة بوهو مع خزائن بيضاء وسرير مدمج ، والكثير من المساحات الخضراء المتتالية ووسائد بوهو وأضواء.

ديكورات غرف النوم الصغيرة

غرفة نوم صغيرة من طراز بوهو مع أثاث خشبي وخشبي ، ومساحات خضراء مزروعة بوعاء ، ومنسوجات محايدة مغمورة بالضوء.

ديكورات غرف النوم الصغيرة

ديكورات غرف النوم الصغيرة

غرفة نوم صغيرة جذابة مع جدار أخضر وسرير أسود ومصباح من الخيزران وصدر ومنسوجات مطبوعة.

ديكورات غرف النوم الصغيرة

غرفة نوم صغيرة أنيقة بسرير أسود وسجادة سوداء ومقعد خشبي وأعمال فنية.

ديكورات غرف النوم الصغيرة

غرفة نوم صغيرة وأنيقة بأرفف مفتوحة ومغلقة وسرير به أسرة رائعة ومصابيح متحولة وستائر سوداء.